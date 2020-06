Gli ospiti non approfittano del tutto della sconfitta del Borussia Moenchengladbach contro il Bayern Monaco: Paulinho agguanta il pareggio nel finale, uomini di Bosz al quarto posto con un solo punto di vantaggio.

L'occasione per il Bayer Leverkusen era di quelle da non perdere: portarsi al quarto posto in solitaria a +3 sul Borussia Moenchengladbach a tre giornate dal termine della Bundesliga. Il quarto posto in solitaria c'è, ma gli uomini di Bosz tengono vive le speranze del 'Gladbach, sconfitto ieri dal Bayern Monaco: lo Schalke 04, senza vittorie dal 17 gennaio, strappa un pareggio meritato e che fa sicuramente morale, anche se la speranza di lottare per l'Europa League nelle ultime giornate sembra svanire definitivamente. Troppi 5 punti di distacco dall'Hoffenheim, troppe le squadre coinvolte. I ragazzi di Wagner giocano una partita aggressiva e coraggiosa: il Bayer nel primo tempo non punge e in avvio di ripresa si trova in svantaggio dopo il rigore trasformato da Caligiuri. Gli ospiti iniziano ad attaccare a testa bassa e, dopo i cambi di Bosz (fuori anche uno spento Kai Havertz), trovano il pareggio con Paulinho, entrato nel poco. Nel finale c'è spazio per la speranza di rimonta, ma all'ultimo secondo lo Schalke sfiora il colpaccio con Gregoritsch. Il pari non fa contento nessuno e tiene in vita il 'Gladbach. Ma il Bayer ora ha il destino nelle sue mani.

Il tabellino

SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN 1-1 (primo tempo 0-0)

SCHALKE 04 (4-2-3-1): Nübel; Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda; McKennie, Boujellab (dall'89' Hoffman); Caligiuri (dall'89' Mercan), Bozdogan (dal 69' Becker), Schöpf; Kutucu (dal 73' Gregoritsch). All. Wagner

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Wendell; Aranguiz (dall'85' Baumgartlinger), Demirbay (dal 75' Paulinho); Amiri (dal 70' Volland), Havertz (dal 70' Sinkgraven), Diaby; Alario. All. Bosz.

Gol: 51' Caligiuri (S), 81' Paulinho (B).

Ammoniti: Kabak (S), Miranda (S), Caligiuri (S), Alario (B), McKennie (S).

La cronaca in 8 momenti chiave

2’ SUBITO SCHALKE PERICOLOSO - Botta da fuori di McKennie respinta con i pugni da Hradecky, sulla ribattuta Kutucu manda sul fondo da pochi passi.

40’ ANNULLATO IL GOL DI ALARIO - Colpo di testa vincente su punizione dalla trequarti di Amiri, ma la posizione di partenza è irregolare.

50’ RIGORE PER LO SCHALKE – Fallo di mano di Tapsoba nel tentativo di colpire di testa: decisione presa dal direttore di gara dopo l’on-field review.

51’ CALIGIURI SEGNA SU RIGORE - Conclusione centrale sotto la traversa, nulla da fare per Hradecky.

55’ ALARIO A UN PASSO DAL PAREGGIO - Traversone morbido di Havertz, torsione di testa: pallone che sfiora il palo.

58’ SI SCALDANO GLI ANIMI - Tutti i giocatori dello Schalke 04 contro Alario: l'attaccante del Bayer non restituisce palla allo Schalke dopo l'interruzione del match e per poco non pareggia! Incredibile.

81' PAREGGIO DI PAULINHO - Azione confusa, Wendell mette in mezzo un pallone rasoterra che il nuovo entrato non può sbagliare.

90'+6 MIRACOLO DI HRADECKY SU GREGORITSCH - Colpo di testa da posizione ravvicinata, miracolo del portiere del Bayer! Ultima azione della partita, brivido per gli ospiti.

Il migliore

PAULINHO - Il suo ingresso cambia la partita. Entra al 75', quando gli attacchi del Bayer si stavano facendo meno decisi, e dà la scossa: è incontenibile e da pochi passi segna il prezioso gol del pareggio.

Il peggiore

Kai HAVERTZ - Vero, il fenomeno del Bayer non è in forma smagliante, come dimostra il fatto che ha saltato la sfida contro il Bayern Monaco. Ma da uno come lui, in una partita così importante, ci si aspetta decisamente di più. Prestazione anonima.

