Un gol di Patrick Schick non basta al Lipsia per avere la meglio sul Paderborn fanalino di coda (1-1 alla Red Bull Arena), André Silva affonda con il suo Eintracht al cospetto del Mainz, che guadagna due punti sul Fortuna Dusseldorf bloccato sul pari dall'Hoffenheim.

Lipsia-Paderborn 1-1

Il copione si ripete: Il Lipsia sblocca il punteggio, è lezioso, perde un uomo e si fa rimontare. Era già successo con l'Hertha Berlino di Piatek. Il secondo posto "provvisorio" sfuma perché la squadra di Nagelsmann non riesce a proteggere il vantaggio dell'ex Roma Patrick Schick (già 10° centro per il ceco in campionato) propiziato da un Werner in seguito incapace di finalizzare le tante occasioni capitate sui suoi piedi. Così alla distanza il Paderborn fanalino di coda della Bundes sfrutta la superiorità numerica causata dall'espulsione di Upamecano (voto: 3) e firma il meritato pari grazie al tap-in di capitan Strohdiek. Brutto segnale per un Lipsia con mentalità da "non grande".

Eintracht Francoforte-Mainz 0-2

Affonda con merito alla Commerzbank Arena, l'Eintracht di Francoforte di André Silva (oggi attore non protagonista). Aquile non pervenute quest'oggi: l'impresa in chiave salvezza del Mainz la confezionano il difensore centrale Niakhaté con grande inzuccata aerea allo scadere della prima frazione e il "torello" Kunde Malong nel finale a coronamento di un letale contropiede approfittando dell'ennesimo svarione della difesa avversaria. Mainz a +2 sul Fortuna Dusseldorf e virtualmente salvo.

Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim 2-2

Pirotecnico pari alla Merkur Spiel-Arena, ma i rimpianti sono tutti appannaggio del Fortuna Dusseldorf che non riesce a sfruttare la superiorità numerica perdendo terreno dal Mainz. Padroni di casa in vantaggio grazie al colpo di testa di Hennings su radiocomandato cross di Stoger, ma in 10 contro 11 l'Hoffenheim autografa il clamoroso ribaltone: grazie al tap-in sottomisura di Dabbur e al piazzato in buca d'angolo di Zuber. Nel finale è ancora Hennings a firmare il 2-2 su calcio di rigore sacrosanto ma il bicchiere è certamente mezzo vuoto per la squadra di Dusseldorf. Migliore in campo il laterale sinistro Thommy (Fortuna).

