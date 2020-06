Una rete di Lewandowski regala il Meisterschale ai bavaresi al primo match point. Il Werder Brema resiste per quasi un tempo e deve arrendersi alla superiorità degli avversari: la salvezza resta fortemente a rischio. Nel finale espulso Alphonso Davies e miracolo di Neuer.

Al primo match point disponibile, con la fame di sempre, il Bayern Monaco conquista il 30° titolo di Germania. L'ottavo di fila, per un dominio senza discussione in patria. A decidere non poteva essere che Robert Lewandowski, ma onore al Werder Brema: gli uomini di Kohfeldt hanno giocato un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo. La rete del polacco, a pochi minuti dall'intervallo, ha cambiato le carte in tavola, con i padroni di casa indecisi se tentare di pareggiare, rischiando l'imbarcata, o "proteggere" il gol di svantaggio vista l'importanza della differenza reti nella lotta per non retrocedere. La seconda ipotesi ha prevalso fino all'espulsione di Alphonso Davies: il Werder ha iniziato a crederci ed è dovuto intervenire il solito, incredibile, Manuel Neuer, con un pazzesco intervento al 90', per regalare il Meisterschale al Bayern Monaco. Il primo top campionato europeo a essere ripartito dopo il lockdown ha il suo vincitore, ma non è finita qua. Lo sa bene il Werder Brema, sempre più a rischio retrocessione: lo scontro diretto con il Mainz sarà una vera e propria finale.

Robert Lewandowski (L) of FC Bayern Muenchen celebrates his first goal with teammate Leon Goretzka during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern Muenchen at Wohninvest Weserstadion on June 16, 2020 Credit Foto Getty Images

Bundesliga Bundesliga, la 32a giornata in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e news DA UN GIORNO

Il tabellino

WERDER BREMA-BAYERN MONACO 0-1 (primo tempo 0-1)

WERDER BREMA (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic (dall'88' Pizarro), Vogt (dal 46' Langkamp), Moisander, Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen (dall'84' Fullkrug), Friedl; Bittencourt (dal 62' Sargent), Osako, Rashica (dal 62' Bartels). All. Kohfeldt.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (dall'82' Hernandez), Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick.

Gol: 43' Lewandowski (B).

Assst: 0-1 Boateng (B).

Ammoniti: Eggestein (W), Langkamp (W), Kimmich (B).

Espulsi: Davies (B).

La cronaca in 6 momenti chiave

20’ DAVIES RISCHIA IL ROSSO - Scontro lontano dalla palla tra Davies e Bittencourt: giallo per il giocatore del Bayern, che ha scalciato l'avversario dopo essersi liberato del pallone. Ammonizione generosa però…

43’ LEWANDOWSKI SBLOCCA IL MATCH - Grandissima palla di Boateng, il polacco parte in posizione regolare e insacca dopo un perfetto stop di petto spalle alla porta! Controllo al Var per la posizione di Muller: il tedesco è in fuorigioco, ma la sua posizione ininfluente.

55’ MAGIA DI LEWANDOWSI, MA C’Ѐ FUORIGIOCO - Pallone di Muller per il polacco, che insacca di tacco: rete pazzesca, ma la posizione del tedesco era irregolare.

60’ LEWANDOWSKI SI DIVORA IL RADDOPPIO - Incredibile a dirsi... Altra splendida palla di Muller, il polacco parte sul filo del fuorigioco e sfiora indisturbato di testa da pochi passi: pallone sul fondo.

79' ESPULSO ALPHONSO DAVIES - Seconda ammonizione per il giocatore del Bayern Monaco, fallo su Veljkovic.

90' CLAMOROSO SALVATAGGIO DI NEUER - Colpo di testa di Osako, pazzesco riflesso del portiere che toglie la palla dai piedi di Pizarro.

Il momento social

Il migliore

Jerome BOATENG - Prestazione totale da parte del difensore del Bayern Monaco totalmente rinato con Flick in panchina. Il suo asisst per la rete di Lewandowski è un cioccolatino, la sua presenza durante gli attacchi del Werner è una garanzia.

Il peggiore

Alphonso DAVIES - Questa volta il motorino del Bayern Monaco stecca. In fase di spinta non è incisivo come al solito e combina il pasticcio: prima rischia l'espulsione nel primo tempo, poi la ottiene rimettendo in partita il Werder Brema.

Play Icon WATCH Il Bayern Monaco è a un passo dal titolo: riguarda i gol di Zirkzee e Goretzka nel 2-1 sul Gladbach 00:01:24

Bundesliga La Bundesliga in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match IERI A 13:26