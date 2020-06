Werner gol non basta al Lipsia: pari prezioso per il Fortuna. Il Bayer Leverkusen torna al 4° posto

Gli uomini di Nagelsmann si portano avanti 2-0 ma vengono fermati sul 2-2: punto prezioso per il Dusseldorf nella lotta salvezza. Havertz (gol e assist) trascina i suoi, vincono Hoffenheim e Eintracht Francoforte.

Il Lipsia non approfitta della sconfitta del Borussia Dortmund contro il Mainz e guadagna un solo punticino nella corsa al secondo posto: la prossima giornata ci regala lo scontro diretto, con le due squadre separate da 3 punti in classifica. A fermare gli uomini di Nagelsmann è il Fortuna Dusseldorf. Kampl e Werner sembrano indirizzare la partita dopo un'ora di gioco con un uno-due micidiale, ma nel finale Skrzybski e Hoffmann regalano un pareggio fondamentale a Rosler: +1 dal Werder Brema penultimo (ricordiamo che la terz'ultima non retrocede direttamente ma gioca lo spareggio con la terza della Zweite Liga).

Sven Bender trifft zur Führung für Bayer 04 Leverkusen Credit Foto Getty Images

Bayer e Hoffenheim, vittorie per l'Europa

Nessun intoppo invece per il Bayer Leverkusen, che si riprende il 4° posto dopo il sorpasso momentaneo di ieri del Borussia Moenchengladbach. Il solito Havertz trascina con una rete (il 2-0, facile da pochi passi) e un assist (per il definitivo 3-1 di Diaby): non può nulla il Colonia, che non è ancora sicuro della salvezza aritmetica. Stesso discorso per l'Hoffenheim, che si riappropria del 7° posto grazie al 3-1 sul campo dell'Augsburg: doppietta di Dabbur e sigillo di Bebou, inutile la rete di Vargas. Nel pomeriggio, vittoria dell'Eintracht Francoforte contro lo Schalke 04, ancora senza vittoria: decidono André Silva e Abraham, ininfluente il gol di McKennie.

