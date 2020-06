La squadra di Flick domina alla Volkswagen Arena: vanno a segno Coman, Cuisance (straordinario sinistro dalla distanza), il solito Lewandowski su rigore e Muller. I padroni di casa chiudono la stagione al settimo posto e dovranno disputare i preliminari di Europa League.

Il Bayern Monaco di Hansi Flick conclude nel migliore dei modi la stagione che l'ha consacrato campione di Germania per la 30esima volta passeggiando sul Wolfsburg: alla Volkswagen Arena finisce 4-0 per Neuer e compagni che così chiudono il girone di ritorno con un'impressionante score di 16 vittorie su 17 incontri. Muller nel finale firma il gol numero 100 della stagione in Bundesliga: sfiorato il record assoluto che resiste dalla stagione 1971-72 e che appartiene proprio al Bayern Monaco. Bavaresi che centrano inoltre il decimo successo di fila in trasferta in campionato. Wolfsburg che chiude al settimo posto: va in Europa League, ma dovrà partire dai preliminari.

Il tabellino

WOLSBURG-BAYERN MONACO 0-4

WOLFSBURG (4-4-2): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks (75' Knoche), Roussillon (85' Horn); Steffen (61' Marmoush), Guilavogui, Arnold, Brekalo (61' Joao Victor); Ginczek (75' Gerhardt), Weghorst. All.: Glasner.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Odriozola (62' Pavard), Boateng, Alaba (80' Hernandez), Davies; Goretzka (80' Kimmich), Cuisance; Coman (62' Perisic), Muller, Gnabry (62' Coutinho); Lewandowski. All.: Flick.

ARBITRO: Patrick Ittrich di Amburgo.

GOL: 4' Coman (B), 37' Cuisance (B), 72' rig. Lewandowski (B), 79' Muller (B).

ASSIST: Muller (B, 0-1).

AMMONITI: Weghorst (W).

ESPULSO: Guilavogui (W) al 77'.

NOTE - Recupero 2'+0'.

Robert Lewandowski a segno su rigore - Wolfsburg-Bayern Monaco Bundesliga 2019-20 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

4' GOOOOOL DEL BAYERN! COMAN! SUBITO 0-1! Gran palla di Muller per Coman che trafigge Casteels con un diagonale di destro rasoterra a incrociare. Assist di Muller.

19' SUPER NEUER! Gran parata del portiere del Bayern su un sinistro di prima intenzione di Brekalo, servito da Roussillon. Sulla ribattuta si avventa Guilavogui che spara in tribuna. Wolfsburg vicinissimo al pareggio.

22' GNABRY A UN PASSO DAL 2-0! Splendida giocata sull'asse Muller-Gnabry: l'esterno lascia partire un sinistro a giro destinato nell'angolino basso, bravissimo Casteels a distendersi in tuffo e a deviare in corner.

30' COMAN SI DIVORA IL 2-0! Il francese, tutto solo davanti a Casteels, prende la mira su un traversone basso di Gnabry e spara incredibilmente sull'esterno della rete.

31' CHE CHANCE PER GINCZEK! Su un cross dalla destra di Steffen l'attaccante del Wolfsburg colpisce al volo di destro a centro area ma spedisce a lato. Partita molto aperta alla Volkswagen Arena.

37' GOOOOOL DEL BAYERN! CUISANCE! 0-2! Spettacolare sinistro dalla distanza, palla che si insacca sotto l'incrocio dei pali e niente da fare per Casteels che si tuffa ma non ci arriva. Primo gol in Bundesliga per lui.

56' CASTEELS DICE NO A GNABRY! L'esterno si presenta a tu per tu col portiere del Wolfsburg ma gli spara addosso. A centro area c'era Lewandowski tutto solo che non la prende bene.

71' RIGORE PER IL BAYERN ED ESPULSO GUILAVOGUI! Guilavogui stende Cuisance in piena area. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto. Secondo giallo ed espulsione per il centrocampista del Wolfsburg.

72' GOOOOOOOLLL DEL BAYERN! LEWANDOWSKI! 3-0 BAYERN! Il polacco non sbaglia dal dischetto. Per lui è il gol numero 34 in stagione in Bundesliga.

79' GOOOOL DEL BAYERN! IL 4-0 LO FIRMA MULLER! Destro potente a tu per tu con Casteels sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Perisic e gol numero 100 per il Bayern in stagione.

Thomas Muller Credit Foto Getty Images

Il migliore

Thomas MULLER - Pronti, via e confeziona l'assist per l'1-0 di Coman. In condizioni psico-fisiche smaglianti, cerca di continuo la profondità e nel finale si toglie la soddisfazione di segnare il gol numero 100 della stagione del Bayern in Bundesliga.

Il peggiore

Josuha GUILAVOGUI - A centrocampo va subito in apnea e non si riprende più. Piedi ruvidi al momento di concludere. E nel finale lascia i suoi in dieci rimediando due gialli in pochi minuti.

Kramaric fa poker e spazza via il Dortmund. André Silva ancora a segno

Nelle altre partite della 34esima e ultima giornata, una doppietta di Timo Werner regala la qualificazione aritmetica alla Champions League al Lipsia che vince 2-1 sul campo dell'Augsburg. Al quarto posto, alle spalle della squadra di Nagelsmann, si piazza il Borussia Moenchengladbach che vola in Champions grazie al 2-1 sull'Hertha Berlino. Sarà Europa League per il Bayer Leverkusen che vince 1-0 contro il Mainz. Fase a gironi di Europa League anche per l'Hoffenheim che distrugge un irriconoscibile Borussia Dortmund al Westfalenstadion: finisce 4-0 con poker di Kramaric. In coda il Werder Brema batte 6-1 il Colonia e si guadagna lo spareggio, retrocede il Fortuna Dusseldorf sconfitto 3-0 a Berlino dall'Union. Ancora a segno André Silva nel 3-2 casalingo dell'Eintracht Francoforte sul Paderborn. Completa il quadro il 4-0 del Friburgo sullo Schalke.

Andrej Kramaric Credit Foto Getty Images

