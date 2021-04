Hansi Flick ha dichiarato ai colleghi di Sky Germania il suo addio al termine della stagione. Si iniziano a incastrare tutti i pezzi del puzzle in casa Bayern Monaco. Al termine della vittoria dei bavaresi sul campo del Wolfsburg l’allenatore dei bavaresi

Nonostante un contratto fino al 2023, Flick lascerà al termine di questo campionato la panchina del Bayern Monaco. Con i bavaresi, arrivato come tecnico sostituto di Kovac a stagione in corso, Flick ha vinto praticamente tutto. In 18 mesi il Bayern di Flick ha vinto campionato, coppa di Germania, Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club.

Una decisione che sembra così confermare i forti rumors che vogliono Julian Nagelsmann sulla panchina del Bayern Monaco per la prossima stagione. Hansi Flick pare invece destinato alla nazionale maggiore tedesca, dove prenderà il posto di Low.

