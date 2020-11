Dopo quello fatto di mattoncini Lego, arriva anche il mini Pallone d’Oro per Lewandowski che sta riscontando attestati di stima da ogni parte del mondo. Il motivo lo conosciamo: per questa stagione France Football, organizzatrice dello storico premio, ha deciso di annullare le votazioni a causa della stagione 2019/2020 fortemente condizionata dal Coronavirus.

Una vera beffa per l’attaccante polacco che, in caso di regolare premiazione, non avrebbe avuto rivali dopo i cinque trofei vinti con il Bayern Monaco ricoprendo un ruolo di assoluto protagonista.