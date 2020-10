Il Borussia Dortmund vince nettamente il derby della Ruhr rifilando un secco 3-0 allo Schalke 04. I gialloneri di Favre, che erano reduci dalla sconfitta all'esordio in Champions League contro la Lazio all'Olimpico, segnano tutte le reti nella ripresa. Al 55' ci pensa Akanji, in mischia, a sbloccare il risultato. Poi al 61' sale in cattedra Erling Haaland: il norvegese lavora un pallone a centrocampo, sembra perderlo, ma poi chiede lo scambio in velocità con Sancho e scatta in profondità per poi trafiggere Ronnow con uno scavetto di destro. Il tris è opera di Hummels, a segno con un imperioso colpo di testa su corner di Guerreiro al 78'.