A 16 anni e un giorno Youssoufa Moukoko è il più giovane debuttante di sempre in Bundesliga. Non a caso il suo esordio nel calcio professionistico è avvenuto nel Borussia Dortmund, club che negli ultimi anni ha investito pesantemente sulla linea verde. L'enfant prodige camerunense è stato inserito da Lucien Favre all'85' di Hertha Berlino-Dortmund, match vinto dai gialloneri 5-2 grazie ad un poker di Erling Haaland . Proprio il 20enne norvegese ha lasciato il posto al classe 2004 cresciuto nelle giovanili della società: una staffetta che è destinata ad entrare nella storia del calcio tedesco. Con il cambio nel finale dell'Olympiastadion, Moukoko ha superato un altro ex giocatore del Dortmund, esordiente a 16 anni e 335 giorni: Nuri Sahin.

"Youssoufa è più forte di me, non ho mai visto un 15enne così forte come lui. Davvero, è difficile vedere qualcuno con queste doti alla sua età. Io giocavo nel Bryne FK, lui è già al Borussia Dortmund. Non si possono mettere a confronto le due situazioni. Non c'è paragone".