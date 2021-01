Oltre ad essere una vecchia conoscenza del campionato italiano, l’abbiamo visto in campo contro l’Inter nella doppia sfida di Champions con il Borussia Moenchengladbach. Breel Embolo non è sceso in campo, però, nell’ultimo turno di Bundesliga contro il Werder Brema e le motivazioni sono degne di una trama cinematografica.

Il club ha parlato di una esclusione precauzionale per il rischio di contagio da Coronavirus per un presunto contatto con persone che non fanno parte del suo nucleo familiare. In realtà la Bild riporta una versione diversa, ovvero che il calciatore avrebbe partecipato ad una festa illegale con più di 20 persone, infrangendo così il protocollo anti-Covid. Ma non è tutto.

Sempre secondo il noto quotidiano tedesco, lo svizzero avrebbe provato a scappare dalla polizia intervenuta nel bel mezzo del party. Embolo avrebbe provato a scappare da una finestra, scegliendo la via dei tetti per rifugiarsi in un secondo appartamento. L’evasione, che avrebbe reso orgoglioso anche 007, però non è servita visto che la polizia è riuscita a restare sulle tracce del giocatore e ad arrestare la sua fuga.

L’attaccante del Borussia Moenchengladbach ha smentito la versione della Bild sui social e anche il tecnico Marco Rose si è schierato al fianco del suo giocatore: “Io credo alla versione del giocatore. Anche perché mi chiedo come nasca questa ricostruzione. L'ha visto il giornalista? Credo che gli avvocati di Embolo si muoveranno”. Vedremo se questa trama da grande schermo avrà il suo degno sequel.





