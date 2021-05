Con il titolo in Bundesliga deciso da settimane, il Bayern Monaco oggi salutava più che altro una serie di leggende del club. Dall’allenatore Flick, pronto ormai ad andare a sedere sulla panchina della Germania insieme a Miro Klose, a giocatori che hanno firmato la storia recente del club come Jerome Boateng, David Alaba e Javi Martinez. Il Bayern Monaco chiude la sua campagna con un netto 5-2 all’Augusta, con Lewandowski in gol all'89° con la rete n°41 in Bundesliga: superato così in solitaria il record di gol appartenente a Gerd Muller.

Bayern Monaco-Augusta 5-2

In Champions League insieme al Bayern campione vanno anche Lipsia, Borussia Dortmund – che ha salutato Lukasz Piszczek dopo 382 partite - e Wolfsburg, che era già certo dell’ultimo spot buono ai danni dell’Eintracht Francoforte.

Bundesliga Lewandowski, 40 gol come Müller: la rete e l'omaggio, il video 17/05/2021 A 07:53

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 3-1

Wolfsburg-Mainz 2-3

Union Berlino-Lipsia 2-1

Europa League e Conference League

Si decidevano così gli altri posti in zona Europa. L’Eintracht Francoforte era certo del posto in Europa League grazie al suo 5° posto, così come il Bayer Leverkusen. L’Union Berlino invece soffre, va sotto con il Lipsia ma vince in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Friedrich e di Max Kruse al 92°. Il successo dell’Union vale il 7° posto in classifica che rende inutile la vittoria del Borussia Moenchengladbach per 4-2 in casa del Werder Brema. In una storica qualificazione europea (la prima di sempre per il club) alla UEFA Conference League va dunque l’Union Berlino, con il ‘Gladbach che fallisce l’Europa e saluta una stagione partita con ben altre premesse.

Werder Brema-Borussia Moenchengladbach 2-4

Eintracht Francoforte-Friburgo 3-1

Retrocessione, salvezza e spareggi

La lotta in questa ultima giornata era soprattutto in zona retrocessione. Si salva l’Arminia Bielefeld che grazie alla vittoria per 2-0 a Stoccarda centra il quart’ultimo posto. Scende direttamente il Werder Brema che cade appunto per ben 2-4 con il ‘Gladbach. Festeggia per ora il Colonia, che con enorme fatica ma all’86° riesce a superare 1-0 il già retrocesso Schalke 04 grazie al gol di testa di Bornauw. Il terz’ultimo posto vale lo spareggio salvezza contro la terza classificata della Bundesliga II.

Colonia-Schalke 04 1-0

Stoccarda-Arminia Bielefeld 0-2

Hoffenheim-Herta Berlino 1-1

