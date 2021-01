Il massimo risultato con il minimo sforzo...e un pizzico di fortuna. Il Bayern Monaco vince il Derby di Baviera contro l'Augusta grazie al rigore convertito in avvio di partita dal solito Robert Lewandowski. Khedira mette giù Hernandez in area di rigore, il polacco ringrazia e dagli undici metri realizza il 22esimo gol stagionalo in campionato. Il Bayern amministra, non riuscendo però a mettere in ghiaccio la sfida e vedendosi costretti a subire il ritorno dell'Augusta nella ripresa. Padroni di casa che al 76esimo avrebbero la ghiotta occasione di pareggiare grazie al rigore concesso per un tocco di mano in area di Pavard. Dal dischetto, però, il destro di Finnbogason si stampa clamorosamente sul palo a Neuer battuto, con i ragazzi di Flick che - allora - possono festeggiare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Blindato il primo posto in classifica a +4 dal Lipsia.