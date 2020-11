Dopo il 6-0 tennistico rifilato allo Shakhtar Donetsk in Champions League, il Borussia Monchengladbach cade in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen. Partita spettacolare alla BayArena: le Aspirine strappano i tre punti nella ripresa con Bailey e Baumgartlinger dopo le doppiette di Stindl e Alario nel primo tempo. Nel finale gol dell'anno per l'ex nerazzurro Valentino Lazaro con una mossa dello scorpione di tacco. L’avversario dell’Inter in Europa (al momento primo nel girone davanti anche al Real Madrid) rimane 7° in Bundesliga, Bosz sale al quarto posto.