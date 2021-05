La notizia della vittoria del titolo era arrivata prima della partita per il Bayern, dopo la sconfitta del Lipsia in casa del Dortmund. Ma se qualcuno avesse pensato a un rilassamento dei bavaresi per questo match con il Borussia Mönchengladbach si è dovuto ricredere. 6 gol e il solito spirito propositivo si sono visti oggi in campo e poco ha potuto il Borussia, praticamente mai in partita. Discorso chiuso già nel primo tempo, chiuso sul 4 a 0. Menzione d'onore per Robert Lewandowski: il bomber polacco cala l'ennesima tripletta in Bundesliga e sale a quota 39 reti in questo campionato a -1 dal record in una singola stagione di Gerd Müller. Il Bayern festeggia il nono titolo consecutivo e il 31esimo in totale. Un dominio che quest'anno era stato messo in discussione dal Lipsia nel girone d'andata, ma i bavaresi hanno cambiato ritmo nel ritorno conquistando una meritata vittoria.

IL TABELLINO

Bayern Monaco - Borussia Mönchengladbach 6-0

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (Martinez 71'), Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba ((Goretzka 60') Kouassi 70'); Musiala (Gnabry 60'), Müller, Coman (Sanè 60'); Lewandowski

B. MONCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini (Wendt 69'); Zakaria, Neuhaus; Lazaro (Wolf 46'), Hofmann (Stindl 69'), Thuram (Plea 46'); Embolo (Herrmann 84')

GOL: 2'Lewandowski, 23'Müller, 34'Lewandowski, 44'Coman, 65' Lewandowski rig., 85' Sanè

ASSIST: Alaba, Musiala, Müller, Lewandowski, Gnabry

Arbitro: Stieler

NOTE - AMMONITI: Neuhaus, Wolf (M); ESPULSO: Kouassi (B)

LA PARTITA IN 8 MOMENTI CHIAVE

2' - Goooool del Bayern!!! Subito avanti i bavaresi! Sempre lui Lewandowski!!!! Cross dalla sinistra di Alaba, Lewandowski aggancia in piena area e angola sul secondo palo in controbalzo.

23' - 2 a 0 Bayern!!!!! MÜLLER !!!!!! Assist fantastico di Musiala che serve il tedesco nel cuore dell'area. Conclusione deviata da Zakaria a due passi da Sommer messo fuori causa.

34' - GOOOOLLL!!! Ancora Lewandowski!!!! Bayern esagerato!! Cross di Müller, Lewandowski sul secondo palo calcia al volo in semi rovesciata e si inventa un altro gol fantastico. Primo tempo sontuoso del Bayern.

44' - POKER BAYERN!!!! COMAN!! Contropiede perfetto dei padroni di casa con Lewandowski questa volta assistman per l'ex Juve che davanti a Sommer non sbaglia e incrocia bene sul secondo palo.

64' - Rigore per il Bayern!!! Colpo di testa in mischia di Goretzka e tocco con il braccio di Neuhaus. L'arbitro dopo il consulto var indica il dischetto.

65' LEWANDOWSKI! TRIPLETTA E 5-0! Rigore trasformato spiazzando il portiere.

75' Espulso Kouassi! In campo da pochissimo il giovane difensore del Bayern viene allontanato per un intervento da ultimo uomo su Embolo.

85' GOOOL! E SONO 6! Gnabry imbuca per Sanè che davanti a Sommer non può sbagliare. Chiuso il set all'Allianz Arena.

IL MIGLIORE

LEWANDOWSKI: tre gol e un assist. Semplicemente un fenomeno, l'uomo in più di una squadra fenomenale.

IL PEGGIORE

THURAM: l'attacante del Gladbach è in piena sintonia con la serata della sua squadra. Confuso e fuori dal gioco.

