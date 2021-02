Dopo un pareggio e un ko nelle ultime due giornate, il Bayern torna a vincere. I bavaresi si impongono senza problemi sul pericolante Colonia, vincendo per 5-1 e portandosi momentaneamente a +5 sul Lipsia, impegnato alle 18.30 contro il Borussia Mönchengladbach. Apre Choupo-Moting, che di testa trova il suo primo gol in Bundesliga, e poi raddoppia Lewandowski. Skhiri accorcia all'inizio della ripresa, ma non è che un'illusione: ancora Lewandowski trova il bis che allarga ulteriormente la forbice del risultato, ben servito dal rientrante Müller, prima della doppietta del neo entrato Gnabry. Bayern stanco dopo l'impegno di Champions, ma nel complesso è netto il divario tra le due formazioni, una in lotta per il primo posto e l'altra per non retrocedere. La squadra di Flick vince e si diverte, come fatto a metà settimana in casa della Lazio. E ora tocca al Lipsia rispondere per tenere aperta la lotta per il titolo.