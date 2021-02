Sarà il ritorno da Doha degli uomini di Flick, sarà il campo innevato per un tempo. Sta di fatto che l'Arminia Bielefeld sfiora l'impresa all'Allianz Arena: Bayern Monaco fermato sul 3-3 dopo aver rischiato la sconfitta. Primo tempo schock per i freschi campioni del mondo, che vanno al riposo in svantaggio 2-0 sotto una fortissima nevicata: reti di Vlap e Pieper. All'intervallo il campo viene pulito, la neve smette di scendere e il Bayern torna in partita con Lewandowski prima del tris di Gebauer pochi secondi dopo. Doccia gelata, ma la capolista aumenta i giri e trova il 3-3 con Tolisso e Davies: bavaresi a +5 dal Lipsia, l'Arminia aggancia l'Hertha quart'ultimo.