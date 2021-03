Altro bel Klassiker di Germania, il terzo stagionale, che si chiude ancora con la vittoria dei bavaresi. Tre punti fondamentali per la banda di Flick che rimane in testa alla classifica a +2 sul sorprendente Lipsia, vincitore contro il Friburgo.

Il Bayern batte il Borussia Dortmund 4-2. Vittoria combattuta, arrivata solo negli ultimi minuti. Il risultato infatti è abbastanza duro nei confronti degli ospiti, che rimangono in partita sino all'88', quando Goretzka trova il gol vittoria.

Ma veniamo al match. Primo tempo bellissimo tra due squadre eccellenti, guidate da due punte sublimi: Haaland e Lewandowski. Ad aprire le marcature è il norvegese del Dortmund che dal limite sprigiona il suo sinistro letale che si insacca nell'angolino basso. Il Bayern è spiazzato e gli ospiti poco dopo addirittura raddoppiano ancora con il norvegese, bravo a farsi trovare pronto a depositare in rete da due passi su assist di Hazard. Dopo oltre un quarto d'ora i bavaresi entrano in partita e aumentano i giri del motore. In un quarto d'ora i padroni di casa pareggiano il match grazie all'altro grande protagonista, Robert Lewandowski. Il polacco prima insacca da due passi su assist di Sané, poi nel finale segna il rigore procurato da Coman per fallo di Dahoud. 2-2 dopo 45 minuti.

Ripresa a ritmi certamente più bassi rispetto alla prima frazione, anche se il Bayern comanda sempre il gioco. Gli ospiti si difendono e basta, anche perchè devono rinunciare ad Haaland fuori per un taglio sul tallone. I padroni di casa spingono ma non riescono a penetrare la difesa avversaria, sino al minuto 88' quando Goretzka segna al volo su ribattuta di Meunier. Il Dortmund crolla e un minuto dopo Lewandowski mette a segno la tripletta per il 4-2 finale.

Piccolo spavento per Flick e compagni, che comunque la raddrizzano nel corso del match. Buona vittoria dei bavaresi, bravi a ritrovarsi nelle difficoltà. Ma soprattutto devono ancora una volta ringraziare un immenso Robert Lewandowski: il polacco segna a valanga e batte nell'incontro personale tra immensi bomber con Haaland. Il norvegese ne mette a segno due, Robert addirittura la tripletta.

Bene ma non benissimo il Dortmund: gli ospiti iniziano alla grande, ma dal secondo tempo in poi arretrano troppo e si rinchiudono troppo dietro, finendo per soccombere. Per i gialloviola la classifica non sorride, dato che rimangono sesti a quattro punti dalla zona Champions.

Tabellino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng (dal 71' Javi Martinez), Alaba, Davies; Kimmich; Goretzka; Sané (dal 90' Hernandez), Muller (dal 90' Choupo-Muting), Coman (dal 65' Gnabry); Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Meunier, Hummels, Zagadou (dal 70' Morey), Schulz; Can, Delaney (dal 70' Bellingham); Reus (dal 76' Reinier), Dahoud, Hazard (dal 59' Brandt); Haaland (dal 59' Tigges). Allenatore: Edin Terzic.

GOL: Haaland (D), Haaland (D), Lewandowski (M), Lewandowski (M), Goretzka (M), Lewandowski (M),

AMMONITI: Lewandowski (M), Meunier (D),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

02' DORTMUND SUBITO AVANTI! Dal limite dell'area Haaland fa partira il suo sinistro micidiale che si insacca nell'angolino basso! Deviato un minimo da Boateng, ma Neuer non può nulla.

08' ANCORA HAALAND! Super azione di Schulz centrale, serve avanti per Hazard che la mette in mezzo per Haaland che da due passi deve metterla dentro.

15' SANE LA METTE ALTA: Squillo del Bayern con il cross di Kimmich per la testa di Sanè che da posizione defilata la mette di poco alto sopra la traversa.

19' LEWANDOWSKI LA METTE SULL'ESTERNO DELLA RETE: Aumentano i giri del motore i bavaresi. Cross di Sule, assist di petto di Muller e Lewandowski al volo colpisce di sinistro. Esterno della rete.

26' LEWANDOWSKI ACCORCIA LE DISTANZE: Sané crossa forte in mezzo rasoterra per il polacco che deve solo depositare in rete da due passi.

43' LEWANDOWSKI PAREGGIA SU RIGORE: Dahoud atterra Coman in area. L'arbitro non fischia nulla ma la VAR ferma il gioco. Dopo il review l'arbitro decreta il penalty che Lewandoski non sbaglia.

47' HAZARD LA METTE SULL'ESTERO DELLA RETE: Cross di Schulz dalla sinistra, palla che rimbalza in area e trova il destro del belga che non trova la porta di un nulla.

49' RISCHIO PAZZESCO PER HITZ: Tiro dal limite di Kimmich centrale, il pallone non viene trattenuto dal portiere che respinge sui piedi di Coman che può concludere a porta vuota. Però Hitz è invece super sull'uscita sul francese e gli sradica il pallone dai piedi.

88' LA RISOLVE GORETZKA! Cross in mezzo dalla destra di Muller, la difesa spazza di testa con Meunier. Ma sulla ribattuta Goretzka al volo trova il gol al volo da centro area.

89' LEWANDOWSKI! 4-2 BAYERN: Risultato ora troppo severo. Contropiede dei bavaresi con il polacco che dai 20 metri la mette nell'angolino rasoterra!

La statistica chiave

Era 9 settembre 1967 che in Bundes non si assisteva a una doppietta di due giocatori di due squadre diverse nella stessa partita nel primo tempo.

Il momento social

Il migliore

Robert LEWANDOWSKI: Cosa dire. Altra tripletta, decisiva per il risultato. Attaccante immenso.

Il peggiore

Thomas MEUNIER: Difficile trovare un peggiore in campo oggi. Ci sentiamo di condannare Meunier per qualche errore di troppo, sia in avanti che dietro. Uno decisivo sul 2-0, un assist facile facile per Haaland che poteva chiudere il match.

