Un Borussia Dortmund sciupone non va oltre l'1-1 contro il fanalino di coda Magonza e, quasi quasi, rischia anche di perderla. Haaland subito a segno al 2', ma rete annullata per fuorigioco di Meunier il quale, al 73', pareggia i conti dopo il missile di Öztunali al 57'. Gli ospiti colpiscono una traversa e un palo, ma la band di Terzic, al 75', spreca un penalty con Reus. I gialloneri rallentano in classifica, agganciando comunque il Bayer Leverkusen al terzo posto a 29 punti. Il Mainz resta ultimo ma, ora, a quota 7, come lo Schalke 04, che se la vedrà nella gara domenicale in casa dell?Eintracht Francoforte.

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-MAINZ 1-1

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Meunier, Hummels, Zagadou (45'+2 Akanji), Guerreiro; Can, Bellingham (60' Moukoko); Sancho, Reus, Brandt; Haaland. All.: Terzic.

Mainz (4-4-2): Zentner; Mwene, Hack, Bell, Niakhaté; Latza (90' Stoger), Barreiro, Öztunali, Boetius (79' Tauer); Burkardt (79' Szalai), Quaison (65' Onisiwo). All.: Svensson.

Arbitro: Sven Jablonski di Brema.

Gol: 57' Öztunali (M), 73' Meunier (B).

Assist: Latza (M, 0-1).

Note - Recupero: 3+3. Ammoniti: Mwene, Hack, Can.

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

2' - GOL ANNULLATO AL BORUSSIA DORTMUND CON HAALAND! Tocco morbido di Sancho per Meunier che scatta sulla destra, palla al centro per Reus che appoggia per il norvegese, abile - a rimorchio - a insaccare all'angolino: 1-0, ma è tutto invalidato dalla VAR, che coglie la millimetrica posizione di offside di Meunier!

10' - ÖZTUNALI DENTRO PER BURKHARDT! Il numero 29 del Magonza, da ottima posizione, conclude col destro sull'esterno della rete.

23' - BRANDT! Destro a giro a mezza altezza: conclusione potente e angolata, ma su cui arriva l'ottima respinta in distensione di Zentner. Borussia Dormund vicino al vantaggio.

26' - MIRACOLO DI ZENTNER IN USCITA! L'ex Juve Emre Can ruba palla sulla trequarti ed effettua un filtrante per Reus, il cui tentativo di scavetto viene magistralmente fermato dal portiere del Magonza!

31' - PALO DI BELLINGHAM! L'ex Birmingham City incrocia il destro rasoterra: palla che colpisce il montante e Borussia Dortmund ancora vicinissimo al vantaggio!

57' - GOL DEL MAINZ CON ÖZTUNALI! Il numero 8 ospite, lanciato in contropiede da Latza, fa tutto da solo, manda al bar Hummels e, dalla distanza, libera un mancino potente e angolato, che Bürki può solo sfiorare! Clamoroso al Westfalenstadion!

64' - TRAVERSA DI HACK, IL MAINZ SFIORA IL RADDOPPIO! Il difensore ospite, in proiezione offensiva, colpisce in pieno il legno più alto tuffandosi di testa su calcio di punizione dalla destra!

73' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON MEUNIER! Incredibile pasticcio difensivo del Mainz: prima Niakhaté si lascia sfuggire Moukoko, poi su palla del neoentrato dalla sinistra, Zentner va a spasso in area e Mwene cicca il rinvio. L'ex PSG, al limite dell'area, insacca quindi all'angolino a porta vuota: 1-1!

75' - REUS SBAGLIA UN RIGORE, CALCIANDO SUI CARTELLONI PUBBLICITAR! Occasione colossale sciupata dal Borussia Dortmund: penalty assegnato subito doipo l'1-1 dopo un vistoso sgambetto di Hack ai danni del solito Meunier.

78' - PALO DEL MAINZ! Ancora su contropiede, Buckardt prova due volte la conclusione a botta sicura. A rimorchio arriva Latza, che batte Bürki ma colpisce il palo interno. La palla non entra!

Il migliore

Meunier. Crossa, segna e si procura un rigore. Di più al laterale destro ex PSG non si poteva proprio chiedere.

Il peggiore

Mwene. Nervoso e impreciso. Il suo disimpegno ciccato, al 73', regala il pari al Borussia Dortmumd..

