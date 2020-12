Un disastro. Non ci sono altre parole per definire la prova del Borussia Dortmund, letteralmente spazzato via dallo Stoccarda che al Signal Iduna Park si impone con un clamoroso 5-1. E la notizia, oltre all'entità del punteggio, è che per quanto si è visto sul terreno di gioco, il successo così largo della squadra di Matarazzo non fa una grinza. Anzi, il gol del momentaneo 1-1 di Reyna è parso più una casualità nel contesto di un incontro a senso unico dal primo all'ultimo minuto. Per i gialloneri l'assenza dell'infortunato Haaland inizia a farsi sentire: senza il loro bomber è arrivata solo una vittoria nelle ultime 4 partite tra Bundesliga e Champions League.

Il momento social del match

Champions League Il Dortmund ribalta lo Zenit: 1-2 e primo posto 08/12/2020 A 17:55

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-STOCCARDA 1-5

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Emre Can (59' Reinier), Hummels, Akanji (86' Zagadou); Morey, Bellingham (64' Schulz), Witsel, Guerreiro (86' Moukoko); Sancho (86' Brandt), Reus, Reyna. All. Favre.

STOCCARDA (3-5-2): Kobel; Mavropanos (88' Stenzel), Anton, Kempf; Silas (67' Massimo), Forster (76' Egloff), Endo, Mangala, Sosa; Klimowicz (88' Churlinov), Coulibaly (67' Gonzalez). All.: Matarazzo.

ARBITRO: Christian Dingert di Thallichtenberg.

GOL: 26' rig. Silas (S), 39' Reyna (B), 52' Silas (S), 60' Forster (S), 63' Coulibaly (S), 91' Gonzalez (S).

ASSIST: Reus (B, 1-1), Mangala (S, 1-2), Sosa (S, 1-3), Mangala (S, 1-5).

AMMONITI: Emre Can (B), Mavropanos, Endo, Silas (S).

NOTE - Recupero 1'+4'.

Axel Witsel Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

3' STOCCARDA VICINO AL GOL! Gran destro dai venti metri di Endo, Burki si distende e riesce a respingere il pallone destinato nell'angolino basso.

26' GOL DELLO STOCCARDA! Emre Can stende Klimowicz in area, Dingert non ha dubbi e indica il dischetto del rigore. Dagli 11 metri Silas spiazza Burki e porta in vantaggio la squadra ospite.

38' BURKI SALVA IL DORTMUND! Endo lancia in profondità Klimowicz che, tutto solo davanti a Burki, spara con il destro. Bravissimo il portiere del Borussia a salvarsi con i piedi. Ancora vicino al raddoppio lo Stoccarda.

39' GOOOOOL DEL DORTMUND! REYNA! 1-1! Improvviso blitz del Borussia che pareggia: splendido lancio di Reus per Reyna, che controlla col sinistro e trafigge Kobel con un delizioso tocco di destro che si insacca nell'angolino. Che prodezza! Assist di Reus.

52' GOOOOOLLL DELLO STOCCARDA! ANCORA SILAS! 1-2! Mangala recupera palla al limite dell'area, approfittando di un disimpegno errato del Borussia, e serve Silas che controlla e trafigge Burki con un destro sporco. Doppietta per lui. Assist di Mangala.

60' PALO CLAMOROSO DI KLIMOWICZ! Servito da Coulibaly, Klimowicz lascia partire un bolide dal limite dell'area: Burki, battuto, viene salvato dal palo!

60' GOOOOOOOOLLLL DELLO STOCCARDA! FORSTER! SIAMO 1-3! Sosa dalla sinistra vede Forster in area, controllo e sinistro rasoterra che non dà scampo a Burki. Difesa del Dortmund bucata centralmente e in maniera scolastica.

63' GOOOOOLLL DELLO STOCCARDA! COULIBALY! 1-4! Bellingham perde un pallone sanguinoso e lo Stoccarda riparte: Mangala in verticale per Coulibaly che dal limit dell'area prende la mira col sinistro e lascia partire un perfetto tiro a giro che tocca il palo e si insacca alle spalle di Burki.

87' GOL ANNULLATO AL DORTMUND! Reyna insacca con il destro dal limite ma la sua rete viene annullata dal VAR per una posizione irregolare di Moukoko a inizio azione.

91' GOOOOOL DELLO STOCCARDA! 1-5! GONZALEZ! L'argentino vola in contropiede e, tutto solo davanti a Burki, lo fa secco con un rasoterra preciso. Dortmund umiliato.

Il fallo di Emre Can su Klimowicz - Borussia Dortmund-Stoccarda Bundesliga 2020-21 Credit Foto Getty Images

Il migliore

SILAS - Sblocca il risultato trasformando con freddezza il rigore dello 0-1, poi si ripete in apertura di ripresa beffando Burki con un destro sporco. Spina nel fianco della difesa del Borussia Dortmund.

Il peggiore

Emre CAN - Prova disastrosa dell'ex Juventus: provoca il rigore commettendo un fallo ingenuo su Klimowicz, è infilato da tutte le parti e viene giustamente sostituito da Favre a inizio ripresa. Di certo non l'unico responsabile della disfatta, ma il primo ad affondare.

Haaland, poker in mezz'ora contro l'Herta Berlino

Champions League Dortmund-Lazio 1-1, le pagelle: Immobile sempre decisivo 02/12/2020 A 22:31