Un segnale chiaro, lanciato a chi deve arrivare martedì sera: il Borussia Moenchengladbach c’è e anche con un po’ di rotazione e ritmi bassi, non concede sconti. La squadra di Rose manda il suo segnale all’Inter e dopo la roboante vittoria in Champions sullo Shakhtar, si ripete anche in Bundesliga contro lo Schlake 04. Il tecnico dei padroni di casa si permette anche 4 cambi nell’11 iniziale rispetto al match con gli ucraini, ma al di là di un quarto d’ora di distrazione a metà primo tempo, dove lo Schalke trova il pareggio e sfiora anche il vantaggio su punizione, agli avversari non concede più nulla. Certo, la compagine della Ruhr non è sicuramente la squadra più in forma del momento – semmai l’opposto, essendo ormai 25 le partite consecutive in Bundesliga senza vittoria – però il segnale del ‘Gladbach resta evidente. Una squadra che sa giocare, creare e segnare. Soprattutto ripartendo in contropiede, cosa abbastanza indigesta ai nerazzurri, che preferirebbe giocare sempre contro squadre ‘alla Sassuolo’. Insomma, all’Inter servirà una partita seria e attenta. La missione non è impossibile, ma il ‘Gladbach non regalerà nulla.