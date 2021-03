Piccolo passo falso del Borussia Dortmund, che pareggia a Colonia per 2-2. Partita bella e combattuta, dove i gialloneri prima passano in vantaggio, poi addirittura vanno sotto e rischiano la clamorosa sconfitta, ma il solito Haaland mette a posto le cose.

Ma parliamo del match. Senza Reus, sostituito da Reyna nel 4-3-3, gli ospiti cominciano alla grande e passano subito in vantaggio con Haaland. Da metà primo tempo esce fuori il Colonia che trova su rigore con Duda il meritato pareggio. Ripresa combattuta e divertente: Jakobs porta in vantaggio i padroni di casa e mettono veramente paura agli ospiti, che rischiano di soccombere. Nel finale però Haaland prende in mano la sua squadra e trova il gol del pareggio.

Non bene la squadra di Terzic, che si parte al meglio, ma successivamente cala e perde campo nei confronti degli avversari che giocano un incontro gagliardo. Alla fine i gialloneri devono ringraziare il solito Erling Haaland: il norvegese ne fa due e gioca una partita pazzesca. Il Dortmund però perde punti fondamentali nella rincorsa alla zona Champions: rimane quinto a -4 dal quarto posto occupato dall'Eintracht. Urge un cambio di marcia.

Bellissima partita del Colonia, che forse meritava addirittura qualcosa di più. Due punti persi fondamentali, che lasciano la squadra del Nordreno-Vestfalia a soli 2 punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Ma se si gioca in questo modo la salvezza sarà sicura.

Tabellino

COLONIA: Horn - Ehizibue (dall'82' Schmitz), Meré, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector (dall'82' Rexhbecaj), Drexler - Wolf (dall'86' Thielmann), Jakobs, Duda (dal 92' Ozcan).

BORUSSIA DORTMUND: Hitz - Meunier (dall'80' Knauff), Can, Hummels, Schulz - Dahoud (dall'88' Akanji), Bellingham, Brandt (dal 46' Moukoko) - Reyna (Dal 63' Reinier), Hazard, Haaland.

GOL: Haaland (B), Duda (C), Jakobs (C), Haaland (B),

AMMONITI: Bellingham (B), Jakobs (C),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 11 momenti chiave

03' HAALAND LA METTE DENTRO! Subito palla lunga dalla difesa di Emre Can per l'attaccante che in area stoppa il pallone, mette a sedere Czichos e la piazza tra le gambe di Horn.

08' CZICHOS SALVA SU HAZARD: Reyna prende la palla sulla fascia destra, mette in mezzo rasoterra per il belga che arriva e da solo colpisce all'altezza del dischetto del rigore, Czichos è al posto giusto e respinge la sfera.

22' HECTOR IN CURVA: Finalmente si vede il Colonia che attacca sulla sinistra, palla in mezzo rasoterra per Hector che col sinistro però spara altissimo!

30' PAZZESCO HAALAND! Altra palla lunga, esattamente identica a quella del gol, Haaland stoppa in area, salta tre giocatori avversari e prova il diagonale forte e potente, di pochissimo a lato! MA CHE GIOCATORE!

34' PAREGGIO DEL COLONIA: Tiro da fuori area di Katterbach, Bellingham stoppa la palla di braccio/spalla. L'arbitro lascia correre, poi viene richiamato dal VAR, la va a rivedere e decreta rigore e giallo per il giocatore del Dortmund. Dal dischetto Duda non sbaglia.

41' SINISTRO DI BELLINGHAM: Bell'azione degli ospiti, chiusa con il tiro forte e potente di Bellingham di sinistro dai 16 metri, parato in sicurezza dal portiere.

54' HECTOR LA METTE ALTA: Cross dalla destra forte e teso di Drexler, Hector con la punta del piede da buona posizione la mette in curva.

63' IL COLONIA RIBALTA LA PARTITA! Contropiede fulmineo guidato da Drexler che serve in avanti Jakobs, Meunier sbaglia l'intervento e l'attaccante scarica un bolide terrificante che si infila sotto la traversa.

78' PALO INCREDIBILE DI HAALAND: Cross dalla destra di Haaland per l'attaccante che gira magnificamente di testa, portiere battuto ma sfera sul palo!!! PAZZESCO!

83' HAALAND FUORI DI UN NULLA: Mischia in area Dortmund, la palla arriva ancora sul slinistro di Haaland che al volo a botta sicura dal limite tira in porta. Fuori di un nulla.

89' FINALMENTE HAALAND LA METTE DENTRO! Azione pazzesca di Knauff sulla fascia che salta un uomo, mette dentro forte e rasoterra per l'attaccante che da due passi la mette dentro!

Il migliore

Erling HAALAND: Altra immensa, super, pazzesca, incredibile partita dell'attaccante. Ogni volta che tocca palla rischia di segnare. Il colpo di testa che finisce sul palo è una perla fantastica.

Il peggiore

Julian BRANDT: Gioca solo un tempo ed è assolutamente negativo. Non si fa mai vedere, corre a vuoto in mezzo al campo.

