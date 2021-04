Calcio

Bundesliga - Doppietta Haaland e il Dortmund vince in rimonta 4-1: gli highlights

BUNDESLIGA - Il Borussia Dortmund si riprende dalla eliminazione dalla Champions League e supera 4-1 il Werder Brema in campionato. Ospiti in vantaggio con Rashica, ma poi la ribaltano Reyna e Haaland (doppietta). Per il norvegese sono 23 in campionato al pari di André Silva. Nella ripresa Hummels fissa il risultato sul 4-1.

00:01:34, 29 minuti fa