Una macchina perfetta, una squadra costruita per disintegrare gli avversari! Dopo i quattro gol rifilati in settimana all'Atletico, il Bayern Monaco ne fa 5 anche contro l'impotente Eintracht Francoforte, continuando la propria rincorsa alla vetta della Bundesliga occupata dal Lipsia. I ragazzi di Flick, dopo la partena shock a causa dell'infortunio di Davies 120 secondi dopo il fischio d'inizio, ci mettono 10 minuti a mettere la testa avanti: a sbloccare il match chi se non il solito Robert Lewandowski, protagonista indiscusso del match. Sarà, infatti, lo stesso numero 9 a trovare prima della mezz'ora anche il raddoppio, questa volta di testa direttamente sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa il polacco calerà anche il tris, mettendo a segno il 10 sigillo stagionale in campionato in appena 5 partite giocate fin qui: numeri da capogiro!

La partita di Lewandowski terminerà al 68esimo tra gli applausi dei pochi presenti all'Allianz Arena, da li inizierà lo show di Sané, fresco di rientro dall'infortunio: l'ex Manchester City a pochi minuti dal suo ingresso in campo decide di mettersi in proprio, di rientrare dalla sinistra e di lasciar partire una conclusione a giro che si insacca nell'angolino alto senza lascare scampo a Trapp. La manita Bayern, nel finale, porta la firma del giovanissimo Musiala, il classe 2003 che proprio al 90esimo chiude definitivamente lo show. Eintracht mai in grado di contenere i campiondi di Germania, bavaresi che continuano il proprio cammino da mattatori d'Europa ma non riescono ad agganciare la vetta della classifica vista la vittoria del Lipsia, già capolista e avanti di un punto su Muller e compagni.

Il tabellino

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE 5-0

RETI: 10', 26', 60' Lewandowski, 72' Sané, 90' Musiala (B)

ASSIST: Coman, Kimmich, Douglas Costa, Sarr

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sarr, Boateng, Alaba, Davies (dal 3' Hernandez); Kimmich, Goretzka; Coman (dal 73' Musiala), Muller (dal 68'Martinez), Douglas Costa (dal 68' Sané); Lewandowski (dal 68' Choupo-Moting). All. Flick

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Tuta, Hasebe, Hinteregger; Toure (dal 71' Barkok), Ilsanker (dal 74' Sow), Rode, Zuber (dal 46' Chandler); Kamada (dal 46' Younes); Dost, Silva (dal 71' Da Costa). All. Hutter

ARBITRO: Markus Schmidt

AMMONITI: 17' Goretzka (B), 45' Boateng (B), 46' Kimmich (B)

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

3' - PRIMO CAMBIO BAYERN! Fuori in lacrime Davies, uscito sostenuto dallo staff medico. Al suo posto Lucas Hernadez.

10' - GOOOOL DEL BAYERN! La sblocca Lewandowski! Il polacco viene servito al limite dell'area da Coman e col sinistro fredda Trapp!

26' - RADDOPPIO BAYERN! ANCORA LEWANDOWSKI! Direttamente sugli sviluppi del corner battuto da Kimmich, il numero 9 spedisce il pallone in rete impattando benissimo!

52' - HERNANDEZ AD UN PASSO DAL 3-0! Scambio nello stretto con Coman e conclusione da posizione defilata: Trapp si salva in qualche modo!

60' - TRIS DI LEWANDOWSKI! Inserimento tra le linee, palla pregevole in area servita da Douglas Costa e destro preciso che non lascia scampo a Trapp! Tripletta del numero 9!

72' - SANEEE! CHE GOL HA FATTO?! Appena rientrato dall'infortunio, l'esterno ex City si accentra dalla sinistra e lascia partire un tiro a giro che non lascia scampo a Trapp!

82' - CHE RISCHIO PER NEUER! LIscia il pallone in uscita e rischia di subire il gol del 4-1: in scivolata il portiere del Bayern salva sulla linea!

90' - ANCHE MUSIALA TROVA LA RETE! 5-0 BAYERN! A segno anche il classe 2003! E' lui il più veloce di tutti nel ribadire in rete una conclusione deviata dalla difesa ospite!

MVP

ROBERT LEWANDOWSKI - Gioco, partita, incontro: il riassunto della sequenza della tripletta di Robert Lewandowki. Apre e chiude la sfida contro l'Eintracht raggiungendo la doppia cifra di reti in campionato dopo appena 5 giornate, forte di una media di 2 gol a partita: mostruoso!

