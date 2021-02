Un punto in due partite dopo il Mondiale per club vinto a Doha: Bayern, che succede? E martedì arriva la Lazio in Champions League. Dopo il 3-3 in rimonta in casa contro l'Arminia Bielefeld, gli uomini di Flick cadono sul campo dell'Eintracht Francoforte: i padroni di casa dominano il primo tempo, grazie allo show dell'ex Napoli Younes, ma nella ripresa devono soffrire per portare a casa tre punti pesanti per la corsa alla Champions. Il gol di Lewandowski non basta ai bavaresi: il Lipsia, in campo domani con l'Hertha Berlino, può accorciare e portarsi a -2. E la Lazio, chissà, inizia a sognare l'impresa.