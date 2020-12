La notizia era nell’aria: Lucien Favre non è più l’allenatore del Borussia Dortmund . Fatale al tecnico svizzero il pesante ko di sabato, in casa, per 1-5, contro lo Stoccarda . Nonostante il BVB sia passato infatti agli ottavi di Champions come prima del girone, Favre però le tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Bundesliga.

L’1-5 subito dalla Stoccarda è stato evidentemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al posto di Favre è stato promosso Edin Terzic , 38enne vice dell'ormai ex allenatore in capo e allenatore dell'Under 23 del Borussia Dortmund. Il tutto in attesa di un possibile arrivo di Marco Rose nel 2021, attualmente sulla panchina del Borussia Moenchengladbach.

Per Terzic la possibilità di essere confermato dal Borussia Dortmund in caso di un cambio di rotta in Bundesliga e di un eventuale buon cammino in Champions League, che vedrà i tedeschi affrontare una delle seconde dei gruppi nel sorteggio in programma lunedì. Per Terzic, dopo le notizie dal sorteggio di Champions League, c'è in programma il turno infrasettimanale contro il Werder Brema, attualmente a 11 punti in classifica e lontano dalle posizione di vertice.