Tante occasioni sprecate, pali e sfortuna: si chiude con un punto a testa la sfida tra Friburgo e Borussia Monchengladbach, due squadre per nulla restie a sbilanciarsi all'attacco. Match che si sblocca dopo poco più di venti minuti, quando Embolo e Stindl triangolano perfettamente in un fazzoletto permettendo all'ex Basilea di imbucare il gol del vantaggio con un preciso rasoterra ad incrociare. Il gol del pareggio del Friburgo, però, ruba la scena a tutto ciò che era stato fatto prima: Santamaria controlla al volo e prova la rovesciata, il suo tiro diventa un assist perfetto per Lienhart che da due passi ci mette la testa e batte Sommer. Nella ripresa succede di tutto in appena 5 minuti: Lainer stende Hofler e concede al Friburgo il calcio di rigore che permette a Grifo di ribaltare momentaneamente il risultato, poi, dopo meno di un minuto, ci pensa il solito Plea a ristabilire l'equilibrio con un destro potente e preciso che si stampa all'angolino alto lasciando immobile Muller. Nel finale Grifo prova ad accendersi ma viene fermato dal palo, il secondo per i padroni di casa dopo quello colpito in apertura di gara da Holer, dall'altra parte, invece, Herrmann si dimostra poco lucido a tu per tu con Muller, divorandosi per due volte il gol del possibile KO. Un punto a testa che può stare stretto ad entrambe.