Calcio

Bundesliga Haaland, doppietta in 6 minuti ma al Borussia Dortmund non basta: i gol del norvegese

BUNDESLIGA - L'incredibile serie di successi del Borussia Dortmund contro il Borussia Mönchengladbach è giunta al termine. Dopo aver vinto gli ultimi dodici scontri diretti in gare ufficiali (11 in Bundesliga e una in Coppa di Germania), i gialloneri si arrendono nell'anticipo della diciottesima giornata di campionato. Alla formazione di Terzic non è bastato il solito, straordinario Haaland.

