Nel giorno in cui è stato premiato con il Golden Boy, Haaland fa vedere a tutti il perché: poker devastante in un tempo all'Hertha Berlino e Dortmund a -1 dal Bayern Monaco, fermato nel pomeriggio in casa dal Werder Brema. Il Borussia vince 5-2 dopo un primo tempo chiuso sotto 1-0 con il gran gol di Cunha: nei primi cinque minuti di ripresa Haaland ribalta da solo la partita e al 62' trova la tripletta. Guerreiro chiude il match, Cunha prova a riaprirla e il norvegese la affossa immediatamente. E c'è spazio anche per l'esordio del sedicenne Moukoko, il più giovane di sempre a mettere piede in campo in Bundesliga. Dopo la sconiftta contro il Bayern prima della sosta, il Dortmund si rifà subito sotto. Con un Haaland così (10 gol in 8 partite di Bundes) tutto è possibile.