La doppietta dell'uomo che non ti aspetti: Mats Hummels trascina il Borussia Dortmund alla vittoria nella trasferta contro l'Arminia Bielefeld. Due gol per il difenore dei gialloneri, capaci di sbloccare la sfida solamente nella ripresa sugli sviluppi di un corner: il centrale tedesco si fa trovare al posto giusto per deviare in porta la spizzata di Meunier. Passano venti minuti ed è ancora Hummels ad andare il rete: cross in mezzo di Reus e incornata che non lascia scampo a Ortega e Borussia che vola a quota 15 punti, in vetta alla Bundesliga insieme al Bayern in attesa del Lipsia.