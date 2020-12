Dopo il netto 5-1 subito contro lo Stoccarda e il conseguente esonero di Favre, il nuovo Borussia Dortmund di Terzic rialza la testa nella sfida esterna contro il Werder Brema. Al Weserstadion, il nuovo allenatore dimostra subito coraggio, schierando dal primo minuto il giovanissimo Moukoko, all'esordio da titolare ad apena 16 anni e 25 giorni. Ed il coraggio paga, perché i gialloneri passano subito avanti con Guerreiro, il più veloce nel ribattere a rete la conclusione di Sancho murata da un difensore. Vantaggio che dura poco, perchè prima della mezz'ora ci pensa Mohwald a rimettere in equilibrio il match con una precisa conclusione dal limite che non lascia scampo a Burki. Il colpo da tre punti, allora, lo piazza Reus, che dopo essersi fatto parare il rigore da Pavlenka - colpevole di aver procurato il penalty dopo una sciagurata uscita sui piedi di Akanji - ribadisce il pallone in rete per il definitivo 1-2. Buona la prima per Terzic sulla panchina del Borussia, nuovamente al quarto posto in classifica a tre punti dalla vetta in attesa dei risultati del mercoledì di Bundesliga.

Il tabellino

WERDER BREMA-BORUSSIA DORTMUND 1-2

GOL: 28' Möhwald (W); 12' Guerreiro, 78' Reus (B)

ASSIST: Eggestein (1-1)

WERDER BREMA (3-4-2-1): Pavlenka; Gross, Toprak (dall'86' Agu), Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald (dal 66' Bittencourt), Augustinsson; Mbom (dall'86' Schmid), Osako (dal 73' Erras); Sargent (dal 65' Woltemade). All. Kohfeldt

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Morey (dall'85' Piszczek) Bauza, Akanji, Hummels (dall85' Zagadou), Guerreiro; Bellingham (dal 73' Brandt), Witsel; Sancho, Reus, Reyna; Moukoko (dall'80' Emre Can). All. Terzic

ARBITRO: Robert SCHRODER

AMMONITI: 54' Gross, 87' Woltemade, 92' Schmid (W); 35' Reus, 59' Witsel (B)

La partita in 8 momenti chiave

12' - AVANTI IL BORUSSIA! GUERREIRO! Conclusione ravvicinata di Sancho rimpallata dal Toprak, sulla respinta arriva Guerreiro che da distanza ravvicinata insacca il vantaggio ospite!

28' - PAREGGIA IL WERDER! CI PENSA MOHWALD! Conclusione potente e precisa dal limite dell'area che non lascia scampo a Burki!

32' - AUTO-PALO DI GROSS! Palla rasoterra messa in mezzo da Bellingham, il difenore di casa colpisce involontariamente verso la propria porta: a graziarlo ci pensa il palo!

41' - PAVLENKA SALVA SU AKANJI! Punizione scodellata in mezzo da Reus su cui il difensore ospite deve solo mettere il piede: conclusione ravvicinata che il portiere riesce ad allontanare in qualche modo!

58' - GOL ANNULLATO A SANCHO! Tacco fantastico di Bellingham a smarcare Sancho in area: il numero 7 insacca ma la sua posizione di partenza era irregolare!

72' - PAVLENKA SALVA SU REUS! Tentativo in tuffo di testa del capitano del Borussia: il portiere di casa respinge!

76' - CALCIO DI RIGORE PER IL DORTMUND! Pavlenka frana in uscita su Akanji dopo un intervento impreciso: occasione per tornare avanti per i ragazzi di Terzic!

78' - PAVLENKA PARA MA REUS RIBADISCE IL PALLONE IN RETE! Il portiere di casa non può nulla sul secondo tentativo del capitano giallonero!

Il migliore

Raphael GUERRIERO - E' suo il gol che apre le marcature e mette in discesa la sfida per un Dortmund in evidente crisi di risultati. Per gli interi 90 minuti si dimostra il più pimpante dei suoi in fase offensiva.

Il peggiore

Youssoufa MOUKOKO - Il ragazzo si farà, sicuramente...ma oggi non brilla dimostrandosi poco freddo in fase di realizzazione: il tempo per migliorare - per il classe 2004 - comunque non manca.

