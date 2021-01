Oltre tre mesi dopo l'ultima volta, il Bayern Monaco torna ad assaggiare il sapore della sconfitta. Il Borussia Moenchengladbach si conferma bestia nera dei bavaresi, e al Borussia-Park riesce a ribaltare il doppio svantaggio e conquistare tre punti fondamentali per rilanciarsi nelle zone di altissima classifica. Eppure, diversamente dal solito, è il Bayern a passare in vantaggio, con Lewandowski che non trema dal dischetto e mette a referto il 20esimo sigillo stagionale in campionato. Passano pochi minuti e il Bayern trova il raddoppio col destro dal limite di Goretzka, ma da qui avrà inizio un vero e proprio monolgo del Gladbach. Hofmann la riapre al 35esimo sfruttando un perfetto passaggio filtrante di Stindl, binomio che poi si ripete in pieno recupero: lancio in profondità del capitano, piattone preciso del numero 23 che fredda ancora Neuer. Gol inizialmente annullato per posizione irregolare del centrocampista del Borussia, ma il silent check dell'arbitro conferma il momentaneo 2-2. Ti aspetti la reazione dei campioni d'Europa, ma ad inizio ripresa è ancora il Borussia a graffiare: Hofmann questa volta si traverste da assistman, servendo a Neuhaus il pallone che vale il vantaggio. Destro potente e preciso che lascia immobile Neuer e manda in orbita il Borussia di Rose. Bayern che, adesso, rischia di perdere il primo posto in classifica in caso di vittoria del Lipsia (impegnato sabato contro il Borussia Dortmund), Gladbach che - invece - si rilancia nuovamente per la lotta all'Europa che conta.