Sono servite undici partite al Borussia Moenchengladbach per ritrovare una vittoria che contro il Dortmund mancava dall'aprile 2015. Al Borussia-Park, i bianconeri di Rose si impongono con un netto 4-2 al termine ricca di gol, emozioni e capovolgimenti di fronte. L'immediato vantaggio siglato da Neuhaus dopo appena 40 secondi viene annullato per fallo in attacco, ma per il Gladbach l'appuntamento con l'1-0 è solamente rimandato. A sbloccare il match ci pensa Elvedi, con il Dortmund che però nel giro di 10 minuti riesce a ribaltarla grazie alla doppietta del solito Erling Haaland. Gladbach che non ci sta e pareggio che arriva poco dopo la mezz'ora, ancora con Elvedi, il difensore centrale goleador che realizza il terzo sigillo personale delle ultime due partite. La ripresa è un monologo dei ragazzi di Rose, che rimettono la testa avanti al 49esimo grazie alla perla di Bensebaini. A chiudere definitivamente i conti, poi, ci pensa Marcus Thuram, di ritorno dalle 6 giornate di squalifica e subito in grado di riassaporare il gusto del gol grazie ad un colpo di testa che non lascia scampo a Burki. Gladbach che scavalca in classifica proprio il Dortmund e si porta al quarto posto in classifica, è notte fonda per i ragazzi di Terzic: un solo punto per il Dortmund nelle ultime tre partite.