Borussia Dortmund: il primo gol in Bundesliga vale tre punti per Ansgar Knauff, match winner della sfida contro lo Stoccarda. Alla Mercedes-Benz Arena - però - a passare in vantaggio sono i padroni di casa, con il colpo di testa di Kalajdzic che dopo poco più di un quarto d'ora sorprende un non perfetto Hitz. I ragazzi di Terzic la ribaltano nel giro di cinque minuti ad inizio secondo tempo, con il primo gol in Bundesliga di Bellingham e il secondo centro consecutivo di Reus che sembrano poter piegare le gambe allo Stoccarda. I padroni di casa, però, non mollano, trovando il nuovo pareggio col neo entrato Didavi dopo una disattenzione difensiva di Morey. Ma non passano nemmeno 180 secondi e il Borussia trova il definitivo vantaggio: l'uomo partita è Knauff, che con un sinistro a giro imprendibile non lascia scampo a Kobel e trova il gol deciee il match. Dortmund che, così, riapre la corsa al quarto posto e si rilancia al meglio in vista della Manchester City. Ci pensa il classe 2002 a risolvere una sfida importante quanto delicata per il: il primo gol invale tre punti per, match winner della sfida contro lo. Alla Mercedes-Benz Arena - però - a passare in vantaggio sono i padroni di casa, con il colpo di testa diche dopo poco più di un quarto d'ora sorprende un non perfetto. I ragazzi dila ribaltano nel giro di cinque minuti ad inizio secondo tempo, con il primo gol in Bundesliga die il secondo centro consecutivo diche sembrano poter piegare le gambe allo Stoccarda. I padroni di casa, però, non mollano, trovando il nuovo pareggio col neo entratodopo una disattenzione difensiva di. Ma non passano nemmeno 180 secondi e il Borussia trova il definitivo vantaggio: l'uomo partita è, che con un sinistro a giro imprendibile non lascia scampo ae trova il gol deciee il match. Dortmund che, così, riapre la corsa al quarto posto e si rilancia al meglio in vista della sfida di ritorno contro il

Ansgar Knauff - Borussia Dortmund Credit Foto Getty Images

Il tabellino

STOCCARDA-BORUSSIA DORTMUND 2-3

GOL: 17' Kalajdzic, 78' Didavi (S); 47' Bellingham, 52' Reus, 80' Knauff (B)

ASSIST: Sosa (1-0), Reyna (1-1), Morey (1-2), Coulibaly (2-2), Haaland (2-3)

STOCCARDA (3-4-3): Kobel; Mavropanos (dal 61' Stenzel), Anton, Kempf (dall'86' Churlinov); Coulibaly (dall'86' Klement), Endo, Karazor, Sosa; Förster (dal 68' Thommy), Kalajdzic, Klimowicz (dal 61' Didavi). All. Matarazzo

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Hitz; Morey (dall'84' Piszczek), Akanji, Hummels (dal 45' Emre Can), Guerreiro; Delaney; Reyna (dal 79' Brandt), Bellingham (dal 79' Hazard), Dahoud, Reus (dal 67' Knauff); Haaland. All. Terzic

ARBITRO: Robert SCHRODER

AMMONITI: 21' Sosa, 28' Förster, 50' Kempf, 82' Anton (S); 31' Hummels, 90' Hitz (B)

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

14' - DAHOUD DAL LIMITE! Destro di potenza dopo essersi liberato per il tiro, Kobel è chiamato ad alzare il pallone in calcio d'angolo!

17' - LA SBLOCCA LO STOCCARDA! KALAJDZIC! Cross morbido di Sosa sul secondo palo, il numero 9 impatta di testa e pesca l'anglino giusto!

30' - COULIBALY VICINO AL RADDOPPIO! Contropiede Stoccarda con Sosa che arriva al cross dalla sinistra: Coulibaly anticipa tutti di testa e cerca il secondo palo, la palla si spegne fuori di poco!

47' - PAREGGIA IL DORTMUND! BELLINGHAM! Appoggio dal limite dell'area di Reyna, destro potente che Kobel tocca ma non riesce a levare dallo specchio: è il primo gol in Bundesliga per l'inglese!

52' - RADDOPPIA IL BORUSSIA! ANCORA REUS! Morey allarga il pallone sulla sinistra: Haaland lascia scorrere con un velo, Reus apre il piattone sinistro di prima intenzione che si imbuca all'angolino basso del secondo palo!

66' - COULIBALY SI DIVORA IL PARI! Didavi mette in mezzo, Coulibaly deve solo appoggiare in rete a pochi passi dalla porta ma colpisce clamorosamente fuori!

78' - PAREGGIA LO STOCCARDA! DIDAVI! Retropassaggio sbagliato di Moray che apre il campo al contropiede dei padroni di casa: il neo entrato riceve in area, controlla e fredda Hitz per il 2-2!

80' - NUOVO VANTAGGIO DORTMUND! KNAUFF! Il classe 2002 libera un sinistro a giro che non lascia scampo a Kobel e vale il nuovo vantaggio Borussia!

Jude Bellingham - Borussia Dortmund Credit Foto Getty Images

Il migliore

Ansgar KNAUFF - Entra e realizza il gol che vale i tre punti per il Borussia: primo sigillo in carriera in Bundesliga per il classe 2002, da quel che si può intuire sarà il primo di una lunga serie.

Il peggiore

Konstantinos MAVROPANOS - Va in difficoltà quando gli ospiti alzano i giri del motore, si fa cogliere impreparato e fuori posizione in occasione dei gol del Borussia.

