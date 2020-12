All'ultimo respiro e, neanche a dirlo, grazie al solito Robert Lewandowski. Il Bayern Monaco si prende vittoria e primo posto in classifica in Bundesliga superando il Leverkusen alla BayArena. Eppure, per la settima volta consecutiva, i ragazzi di Flick passano in svantaggio: Schick riceve da Amiri e in volée sigla l'eurogol che sembra poter mettere in discesa la sfida per i padroni di casa. Aspirine che controllano e continuano a spingere grazie ad uno scatentato Schick, dovendo però capitolare nel finale di prima frazione: Tah si scontra con Hradecky in uscita, Lewandowski - solo al centro dell'area - deposita agevolmente il pallone in rete a porta sguarnita. Nel secondo tempo i campioni d'Europa alzano i giri del motore, colpendo anche un palo con il neo entrato Musiala. Ma proprio quando il pareggio sembra scritto, ci pensa il solito Lewandowski a riportare il Bayern in vetta alla classifica. Sanguinosa palla persa da Tah che permette al polacco di entrare in area e liberare un destro potente e preciso che manda in cielo i bavaresi. Epilogo amaro per il Leverkusen, che in un solo colpo perde primo posto e imbattibilità in campionato.