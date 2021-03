Tutto facile per il Bayern Monaco, tutto faciler per Robert Lewandowski, sempre più uomo dei record in questa Bundesliga. I ragazzi di Flick si sbarazzano del Werder Brema con un netto 1-3, trascinati dalle giocate del solito Muller e dai guizzi di un reparto offensivo mai sazio. Apre le marcature Goretzka sugli sviluppi di un corner dopo la spizzata - forse involontaria - di Muller, il raddoppio, poi, porta la firma di Gnabry, pescato ottimamente in area ancora dal numero 25 bavarese. Nella ripresa inizia lo show di Robert Lewandowski: un palo e una traversa prima di trovare il gol del definitivo KO. Tra l'altro, si tratta di un gol da record: è il centro numero 268 in Bundesliga per il polacco, che con questa rete aggancia Klaus Fischer al secondo posto nella classifica marcatori all time del campionato. Nel finale, il gol di Fullkrug serve solo a rendere meno amara la sconfitta per il Werder. Bayern che consolida il proprio primato portandosi a +5 dal secondo posto e manda un chiaro segnale alla Lazio di Inzaghi in vista della sfida di ritorno in programma mercoledì.

Il tabellino

WERDER BREMA-BAYERN MONACO 1-3

GOL: 86' Fullkrug (W); 23' Goretzka, 35' Gnabry, 67' Lewandowski (B)

ASSIST: Muller (0-1), Muller (0-2)

WERDER BREMA (3-4-2-1): Pavlenka, Gross, Moisander, Toprak; Gebre Selassie (dal 63' Agu), Eggestein (dal 63' Bittencourt), Möhwald (dal 76' Veljkovic), Augustinsson (dall89' Dinkci); Schmid (dal 63' Fullkrug), Rashica; Sargent. All. Kohfeldt

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies (dall'83' Sarr); Kimmich (dal 78' Roca), Goretzka; Gnabry (dal 78' Musiala), Müller, Coman (dal 78' Sané); Lewandowski (dal 78' Choupo-Monting). All. Flick

ARBITRO: Manuel GRAFE

AMMONITI: 70' Sargent (W)

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

23' - AVANTI IL BAYERN MONACO! LA SBLOCCA GORETZKA! Calcio d'angolo di Kimmich, spizzata di Muller e incornata di Goretzka che porta avanti i ragazzi di Flick!

34' - PALO DI GNABRY! Sinistro al volo da posizione defilata che bacia il palo e termina tra le gambe di Pavlenka: in qualche modo il portiere evita l'autogol!

35' - RADDOPPIA IL BAYERN! GNABRY! Muller controlla il cross in area di Goretzka e trova il corridoio per mettere Gnabry a tu per tu con Pavlenka: palla sotto le gambe del portiere e raddoppio Bayern!

53' - PALO DI LEWANDOWSKI! Cross al bacio di Coman, incornata del polacco che si stampa sul palo: sfiorato il tris!

58' - TRAVERSA DI LEWANDOWSKI! Controllo in area e conclusione fulminea respinta in qualche modo da Pavlenka, sulla respinta si avventa ancora il polacco ma Pavlenka riesce a deviare ancora il pallone sulla traversa!

67' - TRIS BAYERN MONACO! CE LA FA LEWANDOWSKI! Sugli sviluppi di un corner, il polacco risolve in rete un confuso batti e ribatti in area: 32esimo centro stagionale in Bundesliga per lui!

78' - ALTRO PALO DI LEWANDOWSKI! Destro in acrobazia sul cross in area, palla ancora sul palo!

86' - ACCORCIA LE DISTANZE IL WERDER! FULLKRUG! Contropiede fulmineo di Raschica che arriva davanti a Muller e calcia: conclusione respinta e palla che termina sui piedi del neo entrato che deposita in rete l'1-3!

Il migliore

Thomas MULLER - Se Lewandowski continua a infrangere record su record è anche merito suo: passaggi illuminanti, giocate da campione e assist decisivi. Sono già 13 i "+1" fatti registrare fin qui in Bundesliga.

Il peggiore

Niklas MOISANDER - In chiara difficoltà nel contenere Robert Lewandowski: nel secondo tempo il polacco non gli lascia alcun punto di riferimento.

