Serviva una vittoria per mettersi alle spalle una settimana complicata contraddistinta dalla sconfitta contro il 'Gladbach e dall'eliminazione dalla Coppa. Contro il Friburgo, la squadra più in forma dell'intera Bundesliga, i ragazzi di Flick ritrovano sorriso e tre punti grazie al solito duo Lewandowski-Muller. I campioni d'Europa partono fortissimo, portandosi in vantaggio dopo 7 minuti grazie al 21esmo centro stagionale in campionato dell'attaccante polacco. Il Friburgo riesce comunque a rimanere in partita, pareggiando i conti nella ripresa con Petersen, al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo. Gli spettri della rimonta tornano ad invadere la testa dei giocatori bavaresi, ma a rimettere la partita sui binari giusti ci pensa Muller, servito ottimamente dalla sponda di Sané e lucido nel freddare il portiere del Friburgo per il definitivo 2-1. In pieno recupero, le speranze di pareggio degli ospiti si stampano sulla traversa colpita da Petersen, con la striscia di vittorie consecutive dei ragazzi di Streich che si ferma a 5. Torna a sorridere il Bayern, che con una giornata di anticipo si aggiudica anche il titolo di campione d'inverno.