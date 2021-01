Il 32enne polacco, recentemente incoronato come miglior giocatore al mondo e a segno nella sconfitta per 3-2 contro il Borussia M'Gladbach, ha confessato di aver un debito di gratitudine nei confronti di Klopp. "Jurgen non è stato solo una figura paterna per me", ha detto Lewandowski al The Player’s Tribune riferendosi all'attuale allenatore del Liverpool. "Come allenatore, era come aver un insegnante particolarmente cattivo, e lo dico nel senso migliore della parola.

"Non era contento di farti diventare uno studente di tipo B. Jurgen voleva studenti di tipo A+. Non lo faceva per se stesso, ma per te. Quando sono arrivato al Dortmund volevo fare tutto a grande velocità, ma Jurgen mi ha suggerito di calmarmi - di usare due tocchi se necessario.

"Era totalmente contro la mia natura, ma presto ho iniziato a segnare con grande frequenza. Quando ho iniziato a rallentare il mio gioco, mi ha sfidato ad accelerare di nuovo. Un tocco, Bang, Gol.

Mi ha rallentato per farmi accelerare. Sembra semplice, ma è stato geniale, davvero.

Un genio appunto, che ha aiutato il Borussia Dortmund a vincere due campionati, una coppa di Germania e una Supercoppa tedesca tra il 2010 e il 2014. "Quando è iniziato il 2011-12 stavo facendo fatica", ha detto. "Sentivo che Jürgen voleva qualcosa da me, ma non capivo esattamente cosa. Quindi, dopo una brutta sconfitta contro il Marsiglia in Champions League sono andato a trovarlo.

Ho detto: Jürgen, dobbiamo parlare. Dimmi solo cosa ti aspetti da me.

"Non ricordo tutto quello che mi ha detto - il mio tedesco non era ancora perfetto - ma attraverso le poche parole che conoscevo e dal suo linguaggio del corpo ci siamo capiti. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Tre giorni dopo, ho siglato 3 gol e un assist contro l'Augsburg. Abbiamo vinto 4-0, ed è stato il punto di svolta: una sorta di blocco."

Prima dell'ottava giornata contro l'Augsburg - il 1 ° ottobre 2011 - Lewandowski aveva segnato due gol in sette partite e 10 in 40 presenze in Bundesliga. L'anno prima aveva sommato 33 partite, ma 18 di queste erano da subentrato e la stragrande maggioranza solo per gli ultimi 15-20 minuti. Aveva giocato 90 minuti solo in sei occasioni.

Dopo la partita contro l'Augsburg ha macinato altri 17 gol in 27 partite di Bundesliga: una parte dei 23 in 36 partite tra tutte le competizioni. È stata la sua stagione più prolifica fino a quel momento e quella che ha suscitato l'interesse del Bayern Monaco, soprattutto dopo la tripletta nella vittoria per 5-2 nella finale di Coppa di Germania.

Sono passati altri due anni prima del trasferimento all'Allianz Arena, con una media-gol si è spostata da 0,55 gol a partita al BVB (102 in 184 presenze) a 0,88 a Monaco (265 in 301).

“Quando sono passato al Bayern, ho imparato tanto da allenatori come Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e ora Hansi Flick. Giocare per il Bayern è davvero un'esperienza educativa, perché le richieste sono così alte e la cultura del club è così professionale: sei costretto ad alzare i tuoi standard."

Lewandowski: "Io davanti a Messi e CR7, che onore!"

