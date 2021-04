Goretzka. Il Bayern Monaco si aggiudica lo scontro al vertice contro il Lipsia e vola a +7 in classifica proprio dai ragazzi di Nagelsmann. Alla Red Bull Arena basta il gol del solito numero 18 - ormai soprannominato in patria come GOALretzka (o SCOREtzka). Assist del solito Thomas Muller, conclusione di potenza del centrocampista tedesco che si stampa all'incrocio dei pali non lasciando scampo a Gulacsi. I prolungati tentativi di cercare il pareggio da parte del Lipsia non troveranno i propri frutti, l'assedio del secondo tempo si stampa sul muro eretto da Neuer, con gli ospiti che - dunque - possono festeggiare tre punti che valgono una vera e propria fuga in solitaria in vetta alla Bundesliga. Quinta vittoria consecutiva in campionato per i ragazzi di Flick, 62esima partita consecutiva in cui i bavaresi hanno trovato la via del gol. Non c'è Lewandowski , ci pensa. Ilsi aggiudica lo scontro al vertice contro ile vola a +7 in classifica proprio dai ragazzi di. Alla Red Bull Arena basta il gol del solito numero 18 - ormai soprannominato in patria come(o). Assist del solito, conclusione di potenza del centrocampista tedesco che si stampa all'incrocio dei pali non lasciando scampo a. I prolungati tentativi di cercare il pareggio da parte del Lipsia non troveranno i propri frutti, l'assedio del secondo tempo si stampa sul muro eretto da, con gli ospiti che - dunque - possono festeggiare tre punti che valgono una vera e propria fuga in solitaria in vetta alla Bundesliga. Quinta vittoria consecutiva in campionato per i ragazzi di, 62esima partita consecutiva in cui i bavaresi hanno trovato la via del gol.

Il tabellino

RED BULL LIPSIA-BAYERN MONACO 0-1

GOL: 38' Goretzka (B)

ASSIST: Muller (0-1)

RB LIPSIA (3-5-2): Gulacsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Mukiele, Dani Olmo (dal 73' Poulsen (dall'88' Konatè)), Adams (dall'82' Hwang), Sabitzer, Haidara (dal 73' Sorloth); Nkunku, Forsberg (dal 46' Kluivert). All. Nagelsmann.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Lucas Hernandez; Kimmich, Goretzka (dal 72' Musiala); Sané (dall'81' Javi Martinez), Muller, Coman (dal 72' Gnabry); Choupo-Moting. All. Flick.

ARBITRO: Daniel SIEBERT

AMMONITI: 26' Mukiele, 38' Sabitzer, 61' Upamecano (L); 33' Kimmich, 82' Hernandez (B)

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

18' - SABITZER DAL LIMITE! Destro di prima intenzione sugli sviluppi di un corner, palla che si spegne di poco alta sopra la traversa!

23' - BAYERN PERICOLOSO! Tacco di Choupo-Moting a lanciare in avanti Coman, il francese entra in area e calcia ma la sua conclusione viene ribattuta da un difensore: sulla palla vagante arriva Choupo-Moting che col destro non inquadra la porta!

38' - LA SBLOCCA IL BAYERN! GORETZKA! Muller va sul fondo, sterza e serve al centro dell'area l'inserimento del solito numero 18: destro di potenza e gol che sblocca lo scontro al vertice della Bundesliga!

43' - SANE AL VOLO! Controllo e sinistro al volo del numero 10 sugli sviluppi di un corner, Gulacsi si distende e mette in angolo!

52' - DANI OLMO SI DIVORA IL PAREGGIO! Kluivert pesca il numero 25 da solo al centro dell'area: l'ex Zagabria controlla e calcia a botta sicura col destro ma calcia clamorosamente fuori!

59' - NEUER SALVA SU SABITZER! Destro dai 30 metri destinato a stamparsi sotto la traversa, Neuer vola e mette in angolo!

75' - MUSIALA APRE IL DESTRO! Conclusione dal limite dell'area che non inquadra lo specchio: palla alta!

77' - MULLER INCROCIA! Gulacsi si allunga e respinge il destro del numero 25 bavarese!

Il migliore

LEON GORETZKA - Ci pensa lui a non far rimpiangere l'assenza di Lewandowski. Gol che decide lo scontro al vertice della Bundesliga e vale il +7 in classifica dei bavaresi sul Lipsia.

Il peggiore

DANI OLMO - Si divora letteralmente il gol del possibile pareggio del Lipsia, un errore che poi costerà carissimo ai ragazzi di Nagelsmann.

