L'impresa è ardua, ma non è mai troppo tardi per darsi per vinti. Lo Schalke 04 - fanalino di coda della Bundesliga con appena 4 punti in classifica - riparte da Christian Gross, il quarto allenatore diverso dall'inizio della stagione. Dopo Wagner, Baum e Stevens - scelto come traghettatore temporaneo lo scorso 18 dicembre - toccherà ora al tecnico svizzero rialzare le sorti del club di Gelsenkirchen. Gross farà il suo esordio sulla panchina dello Schalke il prossimo 2 gennaio nella sfida esterna contro l'Herta Berlino. Missione impossibile? La zona salvezza al momento è distante 7 punti, lo Schalke non può più permettersi passi falsi: al quarto tecnico della stagione l'incarico di invertire la rotta.