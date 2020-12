Calcio

Bundesliga: Marcus Thuram sputa in faccia a Posch e viene espulso in Mönchengladbach-Hoffenheim

BUNDESLIGA - Brutto gesto di Marcus Thuram nel match di Bundesliga Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim. Il figlio d'arte è stato infatti espulso grazie all'intervento della VAR per aver sputato in faccia a un avversario. Gesto vergognoso reso ancor più inaccettabile dal fatto che sia arrivato in piena pandemia da coronavirus.

00:00:56, 72 Visualizzazioni, un' ora fa