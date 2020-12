Gol ed emozioni nel pomeriggio bavarese: all'Allianz Arena succede davvero di tutto nello scontro che vale il primo posto della Bundesliga tra Bayern Monaco e Lipsia. I padroni di casa soffrono tantissimo il pressing asfissiante dei ragazzi di Nagelsmann, per l'occasione disposti con un assetto decisamente offensivo. E la scelta del tecnico ospite dà i suoi primi frutti al 19esimo, quando Nkunku, lanciato da solo a rete, riesce a saltare Neuer in uscita e depositare agevolmente il pallone in rete per il vantaggio del Lipsia. Da qui succede davvero di tutto, con i padroni di casa che pareggiano i conti alla mezz'ora con Musiala - subentrato da pochi minuti dopo l'infortunio di Javi Martinez - e cinque minuti dopo si portano addirittura in vantaggio con il solito Thomas Muller. Ai ragazzi di Nagelsmann bastano appena 60 secondi per rimettere la testa avanti con l'ex Roma Kluivert, con il nuovo vantaggio che arriva, poi, ad inizio ripresa, quando Angelino pennella sulla testa di Forsberg il pallone del momentaneo 2-3. Bayern che, allora, si riversa totalmente in avanti, e grazie al piede delicato di Coman - tre assist per lui nei tre gol dei bavaresi - riesce a pareggiare definitivamente i conti: cross al bacio per Muller, che al 75esimo fa doppietta e 3-3. Finirà così, con un punto a testa che permette al Bayern di non perdere il primo posto in classifica: questo Lipsia, però, fa davvero paura.