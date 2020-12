Niente aggancio in vetta, nessun clamoroso ribaltone di classifica: solo l'Arminia batte un colpo nelle sfide del sabato di Bundesliga, gare valide per la 10^ giornata. Il Borussia Dortmund viene fermata sul pareggio dall'Eintracht Francoforte, il Wolfsburg limita al massimo i danni nella trasferta contro il Colonia, il neo promosso Arminia Bielefeld si aggiudica lo scontro salvezza contro il Mainz superandolo in classifica ed agguantando a 7 punti proprio il Colonia. Nell'altra sfida del pomeriggio, il Borussia Monchengladbach non va oltre il 2-2 nella gara esterna contro un agguerrito Friburgo.

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 1-1

La fatica degli impegni ravvicinati comincia a farsi sentire: il Dortmund non va oltre il pareggio nella sfida esterna contro l'Eintracht Francoforte, mancando la possibilità di agguantare il primo posto in attesa dello scontro al vertice tra Bayern e Lipsia. Dopo il pareggio in Champions League contro la Lazio, i ragazzi di Favre collezionano un altro 1-1, dovendo rimontare il gol di Kamada siglato dopo nove minuti. A ristabilire la parità nella ripresa ci pensa Reyna, al secondo gol stagionale in campionato. Continua il momento di magra del Borussia, a secco di vittorie da due settimane.

Colonia-Wolfsburg 2-2

Pari e patta anche tra Colonia e Wolfsburg, per un punto che di fatto non accontenta nessuno. Padroni di casa avanti due volte, con Thielmann al 18esimo e Duda poi a ridosso della fine del primo tempo: gli ospiti, però, riescono entrambe le volte ad agguantare il pari, con Arnold a pochi secondi dalla mezz'ora e, nella ripresa, grazie al gol di Weghorst che sigilla il risultato sul definitivo 2-2. Colonia che conferma di essere in un buon periodo di forma dopo l'ultima vittoria contro il Borussia ma adesso, deve guardarsi le spalle dal rientro dell'Arminia. Ospiti che rimangono stabilmente al quinto posto, ad una sola lunghezza dal Dortmund.

Arminia Bielefeld-Mainz 2-1

E' dell'Arminia il colpaccio di giornata: Mainz battuto 2-1 tra le mura di casa e primo scontro diretto per la salvezza in cassaforte. Apre le marcature Priet, dieci minuti dopo - passata da poco la mezz'ora di gioco - ci pensa Doan a mettere in ghiaccio la sfida dopo appena un tempo. Il gol degli ospiti siglato nel finale da Stoger può dare solamente l'illusione di riaprire la gara: Al Bielefeld i tre punti che permettono il sorpasso in classifica nei confronti del Mainz e l'aggancio al Colonia a quota 7.

Tutti i risultati del sabato di Bundeslinga

Arminia Bielefeld-Mainz 2-1 (21' Priet, 31' Doan) (82' Stoger)

Friburgo-Borussia Monchengladbach 2-2 (32' Lienhart, 49' Grifo (rig.)) (23' Embolo, 50' Plea)

Colonia-Wolfsburg 2-2 (18' Thielmann, 43' Duda) (29' Arnold, 47' Weghorst)

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 1-1 (9' Kamada) (56' Reyna)

Bayern Monaco-Lipsia ore 18:30

