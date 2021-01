Jadon Sancho, inglese, classe 2000, professione: fenomeno. L'asso del Borussia Dortmund finalmente si carica la squadra sulle spalle e la trae d'impaccio consentendole di avere la meglio sul Wolfsburg in casa. Nel 2-0 appannaggio dei "Gialloneri" c'è eccome lo zampino del 20enne: corner sulla testa del centrale Akanji, abile a correggere a rete, e strepitosa corsa in campo aperto con dribbling e definizione chiurgica, su assist dell'ex Juventus Emre Can. Dopo il ko contro la Union Berlino la squadra di mister Edin Terzic riparte salendo a quota 25 punti in classifica e agguantando il quarto posto in solitaria.