Con qualche grattacapo di troppo il Bayern Monaco archivia la pratica Schalke 04 e si invola in Bundesliga. Finisce 4-0 la sfida alla Veltins Arena, con i gol dei soliti Muller, Lewandowski e Alaba.

Era la sfida prima contro ultima, con la squadra di Gelsenkirchen nobile decaduta del calcio tedesco. Tutta questa differenza in classifica non si è vista in campo e il risultato è bugiardo: lo Schalke gioca il suo onesto match, ma alla fine non può nulla contro l'armata bavarese.

Terza vittoria di fila per la squadra di Flick, tre punti di fondamentale importanza per la classifica: date le sconfitte di Lipsia e Leverkusen, Neuer e compagni fuggono a +7 sui rivali più vicini, ponendo l'ennesima ipoteca sulla Bundes. Di buono, oltre al risultato, c'è l'ottima prestazione dei vari Kimmich, Sule, e naturalmente del mostro Lewandowski, che diventa il primo giocatore in Germania a segnare per otto trasferte consecutive.

Ma la partita in generale non è perfetta per i bavaresi, tutt'altro, e il risultato è abbastanza bugiardo. Lo Schalke ha molte occasioni per trovare la rete, anche per andare in vantaggio nel primo tempo. Purtroppo per i padroni di casa il gol non arriva e naturalmente gli ospiti alla lunga la spuntano.

Schalke che sprofonda a dieci punti dalla salvezza. Il gioco e la prestazione di oggi sono tutt'altro che negativi. Ma una squadre che ottiene 7 punti in 18 partite non può far altro che retrocedere meritatamente.

Tabellino

SCHALKE 04: Fahrmann - Becker, Kabak, Nastastic, Oczipka - Serdar, Stambouli, Harit (dal 72' Schopf), Uth, Raman - Hoppe (dal 72' Boujellab).

BAYERN MONACO: Neuer - Boateng, Sule, Alaba, Davies (dal 68' Hernandez) - Kimmich, Goretzka, Gnabry (dal 64' Musiala), Müller, Sané (dal 64' Coman) - Lewandowski (dal 79'Choupo-Mouting).

GOL: Muller (B), Lewandowski (B), Muller (B), Alaba (B),

ASSIST: Kimmich (B), Kimmich (B),

AMMONITI: Nastasic (S), Boateng (B),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 15 momenti

07' LEWANDOWSKI DI TESTA: Kimmich mette un cross dalla tre quarti per la testa del polacco che di testa gira da solo, bellissimo stacco ma la mette di poco alto sopra la traversa.

08' RISPONDE LO SCHALKE: Cross dalla destra e colpo di testa di Serdar, fuori non di molto a lato.

09' GNABRY METTE ALTO: Cioccolatino di Muller che imbuca per Gnabry, in area di rigore rientra sul destro e la mette a giro. Alto sopra la traversa.

11' PAZZESCA PARATA DI NEUER: Grande azione sulla fascia sinistra dello Schalke, Harit arriva sul fondo, passaggio indietro per Uth che di desta colpisce a botta sicura, Neuer di ginocchio respinge,

21' FAHRMANN RESPINGE DUE VOLTE: Punizione per il Bayern dal limite dell'area. Sul pallone va Lewandowski ma la sua conclusione è respinta dal portiere. Sulla ribattuta arriva Gnabry ma il portiere respinge ancora.

25' DIAGONALE DI RAMAN: Ci prova lo Schalke in contropiede, ma il destro di Raman è bloccato facile da Neuer.

26' DI TESTA GNABRY: Ancora Bayern pericoloso sulla destra. Palla in mezzo per Gnabry che di testa mette sul fondo.

29' NEUER SALVA SU HARIT: Calcio d'angolo per i padroni di casa. Palla dentro e Harit quasi di spalla devia la sfera, in tuffo Neuer respinge.

32' FAHRMANN RESPINGE SU KIMMICH: Sempre tutto solo Kimmich che penetra centralmente e prova il tiro di destro, respinto dal portiere avversario.

33' BAYERN AVANTI 1-0! Ancora un super Kimmich sempre tutto solo, mette in mezzo dalla tre quarti per Muller che di testa insacca.

52' NASTASIC VICINISSIMO AL PAREGGIO! Corner per lo SChalke, palla dentro dalla bandierina, l'ex Fiorentina beffa Davies e stacca di testa, sul fondo di un nulla!!!

54' RADDOPPIO BAYERN: Palla lunga di Sule per il polacco che in area stoppa il pallone, salta sia Rabat che Fahrmann e la mette dentro.

58' SERDAR SFIORA IL PALO: A testa bassa lo Schalke tenta di mettere paura al Bayern, ma il tiro dal limite del centrocampista va fuori di un nulla.

63' KABAK DI TESTA: Altra azione pericolosa dei padroni di casa: palla dentro di Harit per la testa di Kabak, di poco alto sopra la traversa.

74' SUBITO PERICOLOSO SCHOPF: Bell'azione dei padroni di casa chiusa dal tiro rasoterra del nuovo entrato, che finisce sul fondo non di molto.

75' ANCORA UTH DALLA DISTANZA: Meriterebbe il gol lo Schalke, ma l'ennesimo tiro dalla distanza stavolta di Uth non trova la porta di un soffio!

84' FAHRMANN SALVA SU MUSIALA: Bell'azione di Choupo Mouting che corre in campo aperto, serve sulla destra Musiala che entra in area, va sul destro e tira, respinto dal portiere!

87' DOPPIETTA DI MULLER: Terzo assist di Kimmich che da punizione mette in mezzo per la testa del tedesco che la mette nell'angolino basso.

89' ANCHE ALABA IN GOL: 4-0 che non rende giustizia allo Schalke! Tiro dai 30 metri di Alaba, portiere che svirgola la parata e sfera che entra.

La statistica chiave

Gli uomini di Gelsenkirchen non vincono contro i bavaresi dal lontano 2011, quando un gol di Raul decise la semifinale di DFB-Pokal.

MVP

Joshua KIMMICH: Gli avversari gli lasciano tanto spazio e lui lo sfrutta sempre al meglio. Tre assist, ogni volta che tocca il pallone serve palle fantastiche ai compagni. Giocatore fondamentale.

Il momento social

Promosso

Thomas MULLER: Due gol: tanti pericoli creati allo Schalke. Altra grande partita del tedesco.

Bocciato

Bastian OCZIPKA: Lo Schalke gioca la sua dignitosa partita, ma sulla fascia sinistra soffre maggiormente. Da quella corsia arrivano tutti i cross decisivi per i gol di Muller e compagni. Il peggiore di oggi è quindi Oczipka, che proprio non riesce a fermare le varie incursioni di Kimmich e compagni.

