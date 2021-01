Calcio

Bundesliga, Thielmann al 93', Schalke-Colonia 1-2: gli highlights

BUNDESLIGA - Un gol di Thielmann al 93' regala al Colonia un prezioso successo nello scontro diretto in chiave salvezza contro lo Schalke. A Gelsenkirchen gli ospiti erano passati in vantaggio con Czichos al 31', Hoppe al 12' della ripresa aveva firmato il pari prima della beffa finale, con lo Schalke che resta così ultimo in compagnia del Mainz, a otto lunghezze dallo stesso Colonia.

00:01:08, 13 Visualizzazioni, 4 ore fa