Bundesliga: Vincenzo Grifo trascina il Friburgo, Jeong delizia in pallonetto nel 2-0 all'Arminia

BUNDESLIGA - Il 27enne della Nazionale italiana è ancora protagonista in Germania. Al Friburgo bastano un rigore di Vincenzo Grifo e la rete sul gong di Woo-yeong Jeong per spuntarla sull'Arminia Bielefeld per 2-0. Partita dominata dopo dei tentativi non fortunati anche nella prima parte.

