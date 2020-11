Finisce 5-3 l’anticipo della nona giornata di Bundesliga tra Wolfsburg e Werder Brema con Wout Weghorst uomo partita (6 gol in 9 partite). Ospiti in vantaggio al 13' con Bittencourt, padroni di casa capaci di pareggiare al 22' con Baku e portarsi in vantaggio al 25' con Brooks. Mohwald, al 36', riporta in parità il Brema ma sessanta secondi dopo arriva il 3-2 di Weghorst. In avvio di ripresa, al 2', un autogol di Brooks regala il 3-3 al Werder, mentre Weghorst, al 31', firma la sua personale doppietta che vale il 4-3 per il Wolfsburg. A dieci minuti dalla fine, Brema con l'uomo in meno per il doppio cartellino a Mohwald e Wolfsburg che sigla il 5-3 con Bialek agganciando al quarto posto in classifica il Lipsia.