Wolfsburg-Bayern Monaco, match valido per la 29esima giornata di Bundesliga andato in scena alla Volkswagen Arena, si è concluso col punteggio di 2-3 in favore dei Bavaresi . Il primo tempo è il Musiala-show: il classe 2003 batte Casteels a soli 15’ con un tiro a fil di palo, poi si ripete al 37’ con un piazzato di testa da vero bomber. Nel mezzo c’è tempo per la rete di Choupo-Moting che approfitta di una papera di Casteels: il portiere del Wolfsburg non trattiene un innocuo cross di Alaba, e apparecchia per il n. 13 bavarese. Il solito Weghorst accorcia momentaneamente per i padroni di casa, trovando il 19° centro in campionato. Nel secondo tempo, il piattone a botta sicura di Philipp non scalfisce definitivamente la retroguardia bavarese, che resiste fino al 90’. In virtù del pareggio contro l’Hoffenheim , i Bavaresi allungano sulla concorrente al titolo, mettendo sette lunghezze tra prima e seconda in classifica.

Tabellino

WOLFSBURG-BAYERN MONACO 2-3

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio; Schlager, Gerhardt ; Baku (56’ Brekalo), Philipp (79’ Bialek), Victor (60’ Roussillon) ; Weghorst. All. Glasner.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez (90’+5 Nianzou), Davies; Kimmich, Alaba; Sane (86’ Martinez), Müller, Musiala (73’ Coman); Choupo-Moting. All. Flick.

Arbitro: Felix Zwayer.

Gol: 15’ , 37’ Musiala (B), 24’ Choupo-Moting (B), 34’ Weghorst (W), 53’ Philipp (W)

Assist: Schlager (W), Muller (B), Otavio (W)

Ammoniti: Otavio (W), Hernandez (B), Mbabu (W)

Infortuni: Hernandez (B)

Neuer Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

15’ - GOL! 1-0 BAYERN CON MUSIALA! Slalom nello stretto nel cuore dell'area di rigore e conclusione a fil di palo! Che talento!

24’ - GOL! 0-2 BAYERN, RADDOPPIA CHOUPO-MOTING! Papera di Casteels, a cui sguscia dalle mani il cross di Alaba! Facilissimo per Choupo-Moting ribadire in rete!

33’ – OCCASIONE CLAMOROSA PER SANE’! Il Bayern riparte in contropiede, sorprendendo la difesa del Wolfsburg, sbilanciata. Muller serve in velocità Sanè, che sbaglia la conclusione a botta sicura a pochi metri dalla porta!

34’ - GOL! 1-2 WOLFSBURG COL SOLITO WEGHORST! Grande anticipo di SCHLAGER, che riconquista palla sulla trequarti bavarese, serve uno smarcato Weghorst che infila Neuer con un rasoterra delizioso!

37’ - GOL! ALLUNGA NUOVAMENTE IL BAYERN CON MUSIALA! Colpo di testa piazzato su cross di MULLER!

53’ - GOL! 2-3! ACCORCIA NUOVAMENTE IL WOLFSBURG CON PHILIPP, che insacca su scodellata di OTAVIO!

84’ - ROUSSILLON SI DIVORA IL PAREGGIO! Lanciato solo verso l'area di rigore bavarese, scarica a lato.

MVP

Jamal MUSIALA: mancava Lewandowski, serviva qualcun altro che onorasse il palcoscenico offensivo dei bavaresi; e quel qualcuno è stato Jamal Musiala, una delle rivelazioni di questa stagione di Bundesliga. Prima uno slalom nello stretto concretizzato a fil di palo, poi un colpo di testa piazzato da vero bomber. Il futuro per questo classe 2003, luccica.

PROMOSSO - Wout WEGHORST: accorcia durante il primo tempo con una rasoiata di chi, l'appuntamento col gol, lo trova sempre. Sono diciannove le sue reti in campionato. Stagione magica per lui. Peccato che oggi i suoi compagni non ci abbiano creduto fino alla fine.

BOCCIATO - Koen CASTEELS: il portiere del Wolfsburg sentirà questo risultato sul groppone per molto tempo: imperfetto sul primo gol di Musiala, poi combina la frittata in occasione del raddoppio di Choupo-Moting.

