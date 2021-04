Il Bayern deve rimandare la sua festa: questo il verdetto della sfida odierna con un Mainz pressochè perfetto, capace di colpire i bavaresi al 3', con un errore clamoroso di Neuer, e al 40', con un colpo di testa ben assestato di Quaison. Nei primi 45' sono arrivati anche due legni per i padroni di casa, bravi a stringere i denti nella ripresa. Ininfluente il gol al 94' di Robert Lewandowski, che sigla la sua 36esima marcatura in questa Bundesliga.

Robert Lewandowski deluso dopo il primo tempo di Mainz-Bayern, Imago Credit Foto Imago

Per i bavaresi la festa per la nona Bundesliga consecutiva è solo rimandata, con il Lipsia che dovrà vincere domani con lo Stoccarda per non farsi condannare dall'inesorabile verdetto dell'aritmetica.

IL TABELLINO

MAINZ (4-4-2): Zentner; Da Costa, Hack, Niakhate, St. Juste; Mwene, Barreiro (dal 90' Kohr), Latza; Burkardt (dal 46' Oztunali), Onisiwo (dall'81' Glatzel), Quaison

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Kimmich, Boateng, Davies; Alaba (dal 71' Gnabry), Goretzka (dal 46' Kouassi); Sane (dal 46' Musiala), Muller, Coman (dal 46' Choupo-Moting); Lewandowski

GOL: Burkardt (M), Quaison (M), Lewandowski (B)

ASSIST: Latza (M)

NOTE - AMMONITI: Goretzka (B), Alaba (B), Boateng (B), Mwene (M), St. Juste (M), Lewandowski (B), Da Costa (M)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

4' BURKARDT, CLAMOROSO, 1-0! PAPERA CLAMOROSA DI NEUER! Pallone vagante in area del Bayern, girata del centravanti di casa che dal limite calcia centralmente un pallone che sbatte su un impreparato Neuer e termina beffardemente in rete!

16' PALO DI LATZA! Cross dalla sinistra di Burkardt per la testa di Latza che da molto distante trova la porta con una deviazione avversaria. Neuer questa volta è bravissimo a deviare sul palo.

24' ALTRO PALO PER IL MAINZ, PAZZESCO! Cross dalla destra di Da Costa, deviazione di Davies e sfera che colpisce clamorosamente il primo palo con Neuer immobile.

28' ANCORA NEUER IN USCITA! Lancio lungo di Barreiro per Quaison che si invola a tu per tu contro Neuer, bravissimo ad anticiparlo in uscita bassa.

Manuel Neuer capitola, Mainz-Bayern Monaco, Imago Credit Foto Imago

38' QUAISOOOON, 2-0 MAINZ! Punizione dalla sinistra di Latza, cross morbido e zuccata vincente dell'ex-Palermo che da due passi fredda Neuer insaccando sotto la traversa. Doppio vantaggio più che meritato per i padroni di casa!

74' CHOUPO MOTING NON CI ARRIVA! Altro traversone di Kimmich con il pallone che sfila in area piccola e giunge sul secondo palo, con il camerunense che in scivolata non riesce ad arrivare.

90+4 LEWANDOWSKI, 2-1 BAYERN! Spizzata ingenua di Hack che sbaglia clamorosamente il retropassaggio e offre a Lewandowski la chance di siglare il suo 36esimo gol in questa Bundes con un piattone ravvicinato.

IL MIGLIORE

Jonathan Burkhardt (FSV Mainz) erzielt die Führung gegen den FC Bayern Credit Foto Getty Images

Robin QUAISON: Sempre pericoloso ogni volta che accelera con il pallone tra i piedi, guida l'attacco dei suoi nella prima frazione, serpeggiando con eleganza in area di rigore. La zuccata con cui sigla 2-0 è poi un gesto tecnico da attaccante vero. Letale.

IL PEGGIORE

Leon GORETZKA: In 45' di gioco non riesce a vedere un pallone e allora tenta i modi di farsi cacciare con i suoi già sotto 2-0. L'arbitro lo grazia per due volte e Flick, saggiamente, lo sostituisce nell'intervallo. Deve crescere ancora psicologicamente per giocare in questo club.

