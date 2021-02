Cambio in panchina in Bundesliga, non ora ma in vista della prossima stagione sportiva: Marco Rose, 44enne alla guida del Borussia Mönchengladbach dal luglio del 2019, ha deciso di sfruttare la clausola di uscita del proprio contratto e lascerà il Gladbach in estate. Nel suo futuro c'è il Borussia Dortmund.